Un vigilante de tránsito de Guayaquil alborota las redes sociales

La foto de un vigilante, agente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM), se viralizó la tarde del viernes 6 de enero del 2017 desatando una infinidad de comentarios sexistas, piropos de mujeres y elucubraciones.

La curiosidad de las usuarias de las redes sociales las llevó a revisar a profundidad las cuentas en Instagram y Facebook del vigilante, una vez que se conoció su nombre, y a exponer fotografías incluso de su etapa adolescente.



La bola de nieve viral comenzó cuando una usuaria de Facebook compartió la imagen del uniformado -que aparece caminando sin advertir a quién le está tomando la foto, a las afueras del centro comercial Mall del Sol-, con los bíceps apretados en las mangas de la camisa.



La entrada de Facebook fue compartida en las primeras cinco horas más de 2 500 veces. “Mis sinceras felicitaciones a la ATM.... se ve que la selección de vigilantes esta mejorando!!! (Risas)”, fue la descripción de la foto.

Usuarias se preguntaron si estaban grabando un spot publicitario o comentaron entre broma si se trataba de la visión de un “espejismo” por las altas temperaturas que está viviendo Guayaquil.



La cuenta oficial de la ATM fue la encargada de responder: “No es un espejismo, es un Agente Civil de Tránsito, que más allá de su imagen sirve con mística a los guayaquileños”.



Conforme transcurría la noche, se conoció el nombre del agente, Julián P., y se compartieron fotos bajadas de sus redes sociales, incluso de la época de la pubertad, bien para reafirmar el atractivo del hombre o para desmitificarlo.



En el torbellino de publicaciones aparecieron fotos de otros agentes, de los que se destacó su atractivo físico y hasta un video del propio Julián P. a las afueras del centro comercial, compartido por otra usuaria que se dio a la tarea de comprobar la veracidad sobre la presencia del agente en el sitio.



Los reacciones no estuvieron exentas de humor, propicio de un viernes por la noche. “Qué buen elemento, dónde está para hacerme citar”, escribió una usuaria. “Yo también me declararía culpable para que me trate con todo el rigor de la ley”, comentó otra.

“¿Machismo a la inversa?”, se preguntó una mujer en un tono más reflexivo sobre la razón por la cual la imagen del hombre se había viralizado hasta el “bulling” cibernético. “Solo un poco de venganza”, le respondieron.