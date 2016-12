El nuevo hospital del Guasmo brinda atención desde el 15 de diciembre

El nuevo edificio resalta en la cooperativa Mariuxi Febres-Cordero, en el extremo sur de Guayaquil. El Hospital General Guasmo Sur, del Ministerio de Salud Pública, empezó sus actividades el pasado 15 de diciembre del 2016, día en el que atendió a 192 personas (el 80% de su capacidad operativa actual).

La mañana de este martes 27 de diciembre, Katherine Coronel salía de la nueva casa de salud con su hijo Samuel. El pequeño de 2 años masticó un frasco con pegamento y pasó la noche en el área de Emergencia. “Es amplio y los médicos son muy atentos. Ya nos dieron el alta, pero le mandaron unos análisis de gastroenterología que aquí todavía no los hacen”, contó.



En esta primera fase, que es de pilotaje, solo atienden las áreas de Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Psicología Clínica. Además, la Emergencia cuenta con una unidad de choque y Sala de Observación para la estabilización de personas que requieran ser atendidos de manera urgente, según informó el Ministerio a través de un comunicado.



“Realizamos este pilotaje para la verificación del uso y funcionamiento de los sistemas respectivos y proceder al entrenamiento práctico de los profesionales de la salud”, cita el boletín. Aún no hay una fecha definitiva para su inauguración.



Angélica Arce vive justo frente a la puerta de ingreso del complejo, que se levanta sobre un terreno de 48 000 metros cuadrados. La noche del lunes 26 de diciembre trasladaron de urgencia a su prima Carla Benítez, por complicaciones con su embarazo. “Antes teníamos que ir a la Maternidad Matilde Hidalgo, que queda como unos 15 minutos de aquí; o al Abel Gilbert, que está más lejos. Ahora tenemos atención cerca”.



El hospital del Guasmo se ubica cerca del Puerto Marítimo. Se prevé que dé atención a 1148 000 habitantes de los Guasmos, las islas del Golfo, Barrio Centenerio, el centro de la ciudad, el suburbio Oeste y la Trinitaria Sur.



Su construcción empezó en febrero del 2013 y estuvo a cargo de la empresa china CAMC Engineering. El presupuesto inicial fue de USD 85,4 millones, pero en marzo, durante una visita de autoridades, se informó que la inversión bordea los USD 130 millones. También anunciaron que su equipamiento demandaría USD 40 millones.



El centro contará con 483 camas y ofrecerá los servicios de consulta externa, hospitalización, cuidados intensivos, servicios de diagnóstico, imagenología y otros servicios como endoscopía, colonoscopía, broncoscopía y colposcopia.



Casi al mediodía del pasado lunes 26 de diciembre de 2016, María Salas salió junto a su madre de la sala de urgencias. “Se cayó y se rompió la cabeza. Nos dieron algunas medicinas pero todavía no tienen todos los equipos”, comentó.



Para recibir atención, el Ministerio informó que el procedimiento es similar al de otros hospitales. El paciente primero deberá acudir al centro de salud más cercano, separando una cita a través de una llamada al 171. El médico de la unidad operativa determinará la derivación.