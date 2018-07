Tres guitarristas rindieron homenaje a Hittar Cuesta en la Semana del Rock

LEA TAMBIÉN

Con un homenaje a Hittar Cuesta se dio inicio este martes 17 de julio del 2018 a los conciertos de la décimo sexta edición de la Semana del Rock. Durante toda la tarde, los tres guitarristas de esta jornada revivieron los éxitos de la leyenda del rock ecuatoriano, quien murió en marzo de este año.

Álvaro Plúas fue el primero en salir al escenario, que estaba ubicado en la Plaza de la República. A las 17:00 el artista empezó su presentación pidiendo un grito por Cuesta y, enseguida, su guitarra empezó a sonar en la mitad de la tarima, lo que convocó a los asistentes, que aún se encontraban dispersos a esa hora.



Plúas, quién en el 2000 perteneció a la banda Estigma, empezó interpretando temas de su reciente álbum ‘Universo’, como Ciudad Oscura. El repertorio continuó con Nostalgia, una canción que la compuso cuando su padre falleció y, en esta ocasión, se la dedicó a Cuesta. Después siguió con Retro y Desesperación.

Los asistentes a la Semana del Rock hoy, martes 17 de julio del 2018, en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Diego Guerra fue el siguiente en subir a la tarima acompañado de un grupo de músicos. Durante el concierto, Guerra recordó la época en la que Cuesta fue su maestro y amigo e interpretó temas de la leyenda del rock como Centurión en su homenaje.

También compartió el escenario con Tote Neira, músico que fue compañero del fallecido guitarrista lojano en la banda Zebra. En esta ocasión ambos tocaron Cruzando la luna en memoria de su amigo. Guerra aprovechó este momento para anunciar su carrera como solista y mostró algunas de sus nuevas composiciones.



Después de una hora y media de rock, Chriss Guevara subió al escenario y emocionó a los asistentes con su tema On the Verge of Madness (Al borde de la locura), compuesto en el 2009 y que es parte de su disco 'Dark Days'. Después continuó con un tema del mismo nombre de su álbum y Master of the Universe.

El artista Guerra durante su presentación en la Semana del Rock. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

“Tengo hermosos recuerdos de Hittar y fue una gran inspiración”, dijo Guevara, quien fue alumno del guitarrista lojano y lo acompañó durante un año sobre los escenarios en el 2003.



Después de esa pausa, el músico continuó con Andalucía, una canción inspirada en la música española que se fusiona con instrumentos del rock neoclásico. Finalizó el concierto con tres temas de Cuesta, entre estas su “himno”: Aves de acero.