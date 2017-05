Hallan inocente a hombre de Florida que mató a su novia durante sexo oral

Un hombre acusado de matar en 2015 a su novia mientras estaban teniendo sexo oral fue hallado hoy 22 de mayo de 2017 "no culpable" de asesinato en una corte de Broward, a 40 kilómetros al norte de Miami, en Florida (EE.UU.).

La defensa de Richard Henry Patterson, de 65 años, acusado de asesinato en segundo grado de Francisca Marguinez, de 60, argumentó durante el juicio que no fue su intención provocarle la muerte.



Ken Padowitz, su abogado, señaló que se trató de una "tragedia".



Aseguró que su cliente pensó en un principio que la había asfixiado durante el sexo oral, pero argumentó que la víctima pudo haber sufrido de un ataque cardiaco o un derrame cerebral.

​

Durante el juicio, que duró una semana, la Fiscalía dijo que Marguinez gozaba de buena salud y que no ha sido determinada la causa de su muerte.

​

Patterson había admitido que su novia murió mientras tenían sexo oral al señalar que su pene es bastante grande.



Patterson mató a Marguinez en octubre de 2015 después de haber estado saliendo con ella por poco tiempo y no informó de inmediato a las autoridades.

Cuando el cuerpo ya estaba comenzando su descomposición, Patterson llamó a su abogado para que la Policía fuera por el cadáver al apartamento de Marguinez.