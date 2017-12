Los diez hitos científicos del 2017, según la revista Science

El acontecimiento científico de 2017 tuvo lugar en realidad hace 130 millones de años. O al menos, así lo afirma la revista Science, que coronó en el primer puesto de su ranking anual la fusión de dos estrellas de neutrones en los márgenes de una lejana galaxia. A continuación, un panorama de los hitos científicos del 2017.

Colisión Cósmica



En agosto de 2017, los detectores de los dos observatorios LIGO en Estados Unidos y del instrumento europeo VIRGO en Italia registraron durante alrededor de 100 segundos diminutas ondas en el espacio-tiempo.



Casi al mismo tiempo se produjo un estallido de rayos gamma, que fue seguido por 70 telescopios internacionales. Distintas señales revelaron la existencia de oro, platino y otros elementos químicos más pesados que el hierro en el entorno de la colisión. Según los expertos, gran parte de los elementos pesados surgen por tanto de la colisión o fusión de estrellas de neutrones.



Orangután número tres



La familia de los homínidos sumó este 2017 un nuevo miembro: el orangután Tapanuli. Un equipo de investigadores de Zúrich concluyó gracias a pruebas de ADN y a la anatomía de este orangután que en los remotos distritos de Tapanuli, en Sumatra, habitaban primates de una nueva especie.



Éstos habían sido descubiertos ya en 1997, pero se pensó que se trataba del orangután de Sumatra (la segunda especie de orangutanes tras el orangután de Borneo). Sin embargo, el Tapanuli se separó de estos hace ya 647 000 años. Debido a que sólo quedan unos 800 ejemplares del Pongo tapanuliensis, los científicos instaron a adoptar medidas de protección.



La vida a tamaño atómico



La criomicroscopía electrónica es una técnica que permite la observación directa de moléculas complejas, virus o bacterias, y este 2017 sus "padres" fueron distinguidos con el Nobel de Química.



Esta forma de microscopía electrónica se sirve de etano líquido para congelar las moléculas en pleno movimiento, de modo que los investigadores puedan observar sus estructuras en detalle y analizarlas casi a tamaño atómico. Gracias a ella se ha investigado la poteína beta-amiloide, que se almacena en el cerebro de las personas con Alzhéimer, o el virus del Zika, e incluso puede observarse el sistema CRISPR de edición genética en plena tarea.



Edición genética al detalle



El sistema CRISPR de edición genética sumó este año un nuevo avance que atañe a la corrección de las mimas bases. Y es que aunque la técnica permite secuenciar de manera fiable el ADN, no siempre posibilita su reparación.



De las más de 60 000 anomalías genéticas que causan enfermedades, casi 35 000 son ocasionadas por un minúsculo error en estas bases. Ahora, investigadores de Harvard han desarrollado un procedimiento que controla las cuatro bases de las que se compone el ADN. Esta edición de bases funciona también en el ARN.



Lucha contra el cáncer



Estados Unidos permitió por primera vez el año pasado un medicamento para combatir tumores que ataca las células cancerígenas en función de su ADN e independientemente del lugar donde se desarrolla el tumor.



La única condición es que las células cancerígenas presenten una determinada mutación que impida reparar el error en el ADN. En 2015, médicos de Baltimore constataron mediante una pequeña investigación con pacientes de cáncer intestinal que el anticuerpo Pembrolizumab sólo ayudaba a quienes presentaban la mutación.



En 2017, esto se confirmó mediante un estudio con pacientes de 12 tipos de cáncer diferentes. Claramente, el sistema inmune detectaba las células con las mutaciones y las destruía, lo que supone un primer paso para nuevos hallazgos.



Hielo prehistórico



Unas diminutas burbujas de aire enclaustradas en el hielo de la Antártida aportaron datos clave sobre cómo era el clima en nuestro planeta hace 2,7 millones de años, en el comienzo de la Edad de Hielo.



Investigadores de las universidades estadounidenses de Princeton y Maine anunciaron el hallazgo del hielo más antiguo conocido hasta la fecha, perforado en el hielo azul de las remotas Allan Hills en 2015.



Los primeros análisis ponen de manifiesto que los valores de CO2 de la atmósfera se situaban entonces en 300 ppm, muy por debajo de las 400 ppm actuales.



El homo sapiens más antiguo



Una investigación del Instituto Max-Planck de Leipzig de Antropología Evolutiva permitió datar las reliquias más antiguas de Homo Sapiens, que se remontan 300 000 años. Se trata de un cráneo descubierto en Marruecos en 1961 que hasta ahora se atribuía a un Neandertal, pero que fue revisado gracias a nuevas investigaciones y excavaciones.



Entre otros, se descubrieron nuevos restos óseos y piedras manipuladas que datan de entre 280 000 a 350 000 años atrás. Hasta ahora, se pensaba que los restos más antiguos de Homo Sapiens eran los hallados en Etiopía, que se remontan 200 000 años.



Éxitos en terapias genéticas



Entre los varios éxitos de este año, destaca como muy esperanzadora la terapia contra la atrofia muscular espinal, una forma de atrofia muscular que, de no ser tratada antes de que pasen dos días desde el nacimiento, puede llevar a la muerte.



Los investigadores administraron a 12 bebés afectados el gen que les faltaba a través de un virus no dañino por vía intravenosa, y con ello por primera vez a través de la barrera hematoencefálica hasta el sistema nervioso.



En 11 de los pacientes el tratamiento finalizó con éxito. Otra terapia contra la leucemia mediante células inmulógicas modificadas genéticamente ya está disponible en el mercado estadounidense, así como otra más que combate una forma hereditaria de ceguera.



Mini trampas para neutrinos



Normalmente hacen falta grandes detectores en profundas minas abandonadas, en el hielo del Antártico o en enormes tanques de agua para detectar los súper escurridizos neutrinos en su colisión con los átomos.



Los investigadores del experimento Coherent consiguieron observar con un pequeño dispositivo portátil las "partículas fantasma" que atraviesan a menudo sin problemas la materia. Además, pudieron detectar por primera vez una especie de interacción de los neutrinos con los núcleos. Esto confirma el modelo estándar de la física de partículas.



Estudios de biología por adelantado



Los biólogos fueron este año más allá para poder compartir con los demás los resultados de las investigaciones más rápido. La práctica, hasta el momento utilizada sobre todo por físicos, de poner a disposición de los expertos los descubrimientos para su discusión antes de que reciban el "visto bueno" de una revista con revisión de expertos, recibió una buena acogida. Cada mes se suben a la plataforma bioRxiv unos 1 500 trabajos que aún no han sido publicados en una revista especializada.