Hijos de Juan Gabriel ven 'necesario' honrar a su padre con gran concierto

Iván, Jean y Hans Aguilera, los hijos del fallecido cantante Juan Gabriel, afirmaron hoy (6 de febrero de 2017) que para ellos era un "deber" organizar el concierto-homenaje que le rendirán a su padre el 18 de febrero destacados artistas de la música latina.

"Sentí que tenía un deber y era el de honrar a mi papá", subrayó Iván, de 29 años, en una entrevista concedida a EFE junto a sus dos hermanos.



Los hermanos Aguilera, que han tenido que acostumbrarse a ser el centro de la atención desde que su padre falleció el pasado 28 de agosto, a los 66 años, hablaron del concierto que tendrá lugar en Toluca (México) y de sus planes de publicar canciones inéditas del Divo de Juárez.



También de cosas más espinosas como los otros hijos de su padre que han salido a la luz, con los que, según dijeron, pretenden arreglar las cosas sin pasar por los tribunales.



Cantantes de la talla de Juanes, Andrea Boccelli, David Bisbal, Luis Fonsi, Natalia Lafourcade, Shaila Dúrcal o el dúo Jesse y Joy ya han confirmado su asistencia al concierto en el Foro Pegaso de Toluca.



El mismo Juan Gabriel se hará presente virtualmente a través de la tecnología del holograma, lo que permitirá a miles de sus fans poder recordar sus mejores momentos y canciones.



Desconocidos hasta el día del fallecimiento de su padre, los hijos de Juan Gabriel se convirtieron posteriormente en el centro de atención de los medios que buscaban sus declaraciones tras la repentina desaparición del cantautor mexicano.



Luego, conscientes de la importancia del legado histórico y cultural que dejó su padre en la industria musical se fueron adaptando, poco a poco, a este nuevo escenario "difícil e inesperado".



"Todos conocían nuestros nombres, pero no nos conocían a nosotros", dijo hoy Iván Aguilera, quien reconoció que estos últimos meses han sido "muy complicados".



"Su música es algo que su público aprecia. La gente me dice que escuchaba sus temas en los momentos más importantes de su vida", explicó Iván Aguilera.



Los hermanos se plantean publicar en unos meses algunas de las canciones inéditas que Juan Gabriel estaba produciendo en su estudio de grabación antes de su muerte.



"Nosotros queremos compartir eso con el público, porque él dejó varias obras inéditas, que ya estábamos produciendo. Siento que la gente tiene la necesidad de escucharlo, y eso es algo muy bonito", comentó.



Como terapia para superar el luto, los hijos reconocen que suelen escuchar algunos de los éxitos de el divo de Juárez, aunque a veces se les hace difícil porque saben que "él ya no está".



"Es difícil escuchar su voz otra vez y saber que él ya no está aquí, pero también nos ayuda porque de alguna manera nos acompaña. Es muy emotivo", declaró Jean Aguilera, otro de los hijos del artista nacido en la municipalidad mexicana de Parácuaro y muerto en Santa Mónica (California, EE.UU.).



El joven, de 25 años, aseguró que su padre siempre les "enseñó a amar y a no odiar", un aprendizaje que han tenido que poner en práctica en estos meses, después de las críticas recibidas por no dar detalles sobre el funeral ni por la herencia del artista. "Fueron momentos muy dolorosos y queríamos vivir el luto en la intimidad", aclaró.



Los hijos también quisieron hablar sobre Luis Alberto y Joao Aguilera, dos de los hijos secretos del cantante que fueron confirmados tras las pertinentes pruebas de ADN.



"Al principio no sabíamos qué pensar porque nunca habíamos escuchado de estos muchachos. Fue todo muy extraño pero ahora que se confirmó todo, fue una sorpresa bonita", comentó el hijo mayor.



No obstante, parece ser que Joao Aguilera no pretende iniciar ninguna relación familiar con el resto de los hijos de su padre y ya presentó una demanda ante un tribunal de Florida para reclamar su parte de la herencia.



Sorprendido por esta decisión y convencido de que la unión familiar debe estar por encima de todo, Iván Aguilera mostró su interés para hablar con él personalmente, porque "así es como se resuelven las cosas".

"Nuestro padre siempre nos dijo que teníamos que recibir a la gente con los brazos abiertos", apostilló sobre la situación que tanto él como sus hermanos desean solucionar sin tener que pasar por los juzgados.