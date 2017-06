El hijo de un capo de la mafia italiana habría asesinado a su mejor amigo por un ‘me gusta’

Francesco Prestia Lamberti, de 15 años, fue asesinado a tiros el pasado 30 de mayo. El sospechoso es su mejor amigo, Alex Pititto, hijo de un capo de la mafia ‘Ndrangheta. El hecho ocurrió en Mileto, Italia, según información de diario El País de España publicada este 1 de junio del 2017.

De acuerdo al medio español, Pititto sospechaba que su amigo estaba interesado en su novia pero era solo una suposición hasta el día en que Francesco puso un ‘me gusta’ a una foto de la joven. Alex habría pensado que no tenía que haberlo hecho, que fue una falta de respeto.



El presunto asesino habría decidió citar a su amigo a las afueras de Mileto, en un campo de olivos y apenas lo vio sacó una pistola y le pegó tres tiros.



Según El País, el sospechoso era hijo de una familia que se dedicaba al tráfico de cocaína desde Sudamérica por lo que la policía no tiene duda de que el chico recibió una educación delincuencial ortodoxa y cogió la pistola de casa, de uno de los cajones del abuelo.



La cuenta de Facebook de Francesco todavía se encuentra activa. Cientos de mensajes aparecen en el muro del joven. “Tan perfecto, que los ángeles te han querido con ellos. Te echamos de menos. Buen viaje, Príncipe”, fue una de las frases que le dedicaron.