La hija de Michael Jackson despeja las dudas sobre su filiación

La hija de Michael Jackson respondió a la vieja pregunta de si el 'Rey del Pop' era su padre biológico, afirmando públicamente que no tenía ninguna duda.

En una entrevista a la revista estadounidense Rolling Stone, en lo que se anunció como su primer y último comentario sobre un tema que ha fascinado a los tabloides, la modelo de 18 años Paris Jackson dijo que siempre le habían dicho que tenía gestos increíblemente similares a los de su padre.



“Siempre será mi padre. Siempre lo fue y nunca dejará de serlo ” , dijo a la revista en una entrevista publicada este martes 24 de enero, en la que también explicó que se sentía afro.



Jackson, de tez blanca, cabello pintado de rubio platinado y ojos verde-azulados, dijo que la gente siempre piensa que es blanca. Pero, según ella, su apariencia tiene sentido porque es una mezcla de razas y su padre la sumergió en la cultura afroestadounidense, e incluso le enseñó a cocinar comida típica de esa cultura (soul food) .“Me considero afro” , afirmó.



Michael Jackson “me miraría a los ojos y me apuntaría con el dedo diciéndome: 'Eres afro. Mantente orgullosa de nuestras raíces' ” , y para mí sería como 'Ok, es mi padre. ¿Porqué me mentiría?'.



La superestrella del pop tuvo a Paris y a su hermano mayor Prince con Debbie Rowe, con la que estuvo casada varios años. Paris señaló que no tenía mucho contacto con Rowe.



La estrella tuvo más adelante un segundo hijo varón, Blanket, con una madre de alquiler desconocida.



Michael Jackson protegió a sus hijos tanto del acoso mediático que hasta llevaban mascaras en público. En un homenaje tras la muerte del cantante en 2009, Paris, que entonces tenía 11 años, sorprendió a la audiencia global tomando el micrófono y anunciando que Michael era “el mejor padre que podían imaginar”.



En la entrevista de Rolling Stone, la modelo señaló que la muerte de su padre había sido un asesinato, y que él le había dicho en varias ocasiones que fuerzas anónimas se la tenían jurada.



En la autopsia del artista las autoridades de Los Ángeles encontraron en el cuerpo una potente dosis de un medicamento para combatir la ansiedad y su médico, Conrad Murray, fue a prisión más tarde por homicidio involuntario.



Paris Jackson contó a la revista que había sufrido muchos problemas de autoestima por la preocupación constante por su apariencia y que se había intentado suicidar en varias ocasiones.



La joven, en cuyo cuerpo se pueden ver cicatrices cubiertas por numerosos tatuajes, afirmó haber encontrado en el trabajo de modelo una especie de salida terapéutica.