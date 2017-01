¿Quién es Hermenegildo Sábat, el caricaturista que saca de quicio a Cristina Fernández?

El caricaturista uruguayo-argentino Hermenegildo Sábat se empapó en una polémica por un dibujo publicado en el diario Clarín, este miércoles 25 de enero de 2017, en el cual se ve a la expresidenta Cristina Fernández con una especie de tapadura en la boca (marcada con una ‘X’).

La caricatura de la edición de Clarín acompañaba un artículo en el cual se menciona la filtración de un polémico audio en que Fernández conversa con su exjefe de inteligencia Oscar Parrilli, cuyo contenido terminó con una denuncia por parte de la Fiscalía argentina contra la expresidenta.



Ante la caricatura, la reacción de la esposa del fallecido expresidente Néstor Kirchner no se hizo esperar. Fernández asoció el dibujo de Sábat a una supuesta violencia de género. “Clarín y Sábat en días de violencia contra las mujeres publicitando el concepto de mujer callada y sumisa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vieron esto DE HOY?

Clarín y Sabat en días de violencia contra las mujeres publicitando concepto de mujer callada y sumisa.🤔 pic.twitter.com/hUDoRXnw0a — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 25 de enero de 2017

“Esto no contribuye a la erradicación de la violencia de género. La violencia simbólica contra la mujer termina validando la violencia física”, agregó la exmandataria en otro tuit. Finalmente, en un posteo que dejó fijado en su ‘timeline’, Fernández puntualizó: “¿Nos quieren calladitas y obedientes?”, mensaje al cual agregó el famoso hashtag #NiUnaMenos.

Esto no contribuye a la erradicación de la violencia de género.

La violencia simbólica contra la mujer termina validando la violencia física pic.twitter.com/7mR4SIQCu8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 25 de enero de 2017

En una carta abierta publicada en el mismo diario, Hermenegildo Sábat respondió a las críticas de la expresidenta. “En ningún caso, hasta ahora, se me acusó de abusar, opinar o atacar de manera canallesca al sexo femenino”, escribió el artista plástico y periodista. “Pero siempre hay una primera vez”, puntualizó.



Según menciona Sábat, Fernández “se atribuye potestades críticas para sospechar, en principio, y afirmar, en definitiva, que yo me dedico a atacar a todas las mujeres”. Ante esta nueva polémica (que no es la primera en que se ve envuelto con la exmandataria), el artista tomó una compleja decisión: “no dibujarla más”.



Pero ¿Quién es Sábat y qué rol tiene dentro de la cultura popular argentina? Nacido en Montevideo (Uruguay) y nacionalizado argentino, Hermenegildo Sábat comenzó a publicar sus dibujos a la corta edad de 15 años en el extinto diario Acción de la capital uruguaya.



En 1965, consiguió el puesto de periodista y redactor en el diario El País, el periódico de mayor circulación en Uruguay. Sin embargo, poco después decidió que quería enfocar su carrera en las artes. Fue así como en 1966 se mudó a la Argentina y comenzó a ser dibujante para diarios como La Opinión, Primera Plana y Atlántida.



Su larga carrera con Clarín inició en el año 1973. Hoy en día, el caricaturista es encargado de ilustrar la sección de política del medio. Durante su trayectoria, ha recibido diversos reconocimientos.



Entre los más destacados se encuentran: el premio María Moors Cabot (1988), otorgado por la Universidad de Columbia (EE.UU.); el premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI, otorgado por la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez; la declaración de ciudadano ilustre de Montevideo y Buenos Aires; entre otros.