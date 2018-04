Hermanastro de Meghan se queja por no estar invitado a la boda del año (prensa)

LEA TAMBIÉN

Thomas Markle afirmó que no está invitado a la boda de su hermanastra Meghan Markle con el príncipe Enrique y lamentó que esta se haya “olvidado sus raíces familiares”, según publica el periódico Daily Mirror el jueves (19 de abril del 2018), que publica una entrevista con él.

Thomas Markle, de 51 años, asegura que no ha visto a la actriz estadounidense de 36 años, cuya boda está prevista el 19 de mayo, desde la muerte de su abuela en 2011 y su marcha a Toronto para rodar la serie ‘Suits’.



“Quizás su familia estadounidense la comprometa”, dijo al periódico al que dijo que no estaba “amargado, solo decepcionado. Es hiriente sabiendo que fuimos muy cercanos en una época”.



Los últimos meses intentó contactar a Meghan a través del servicio de comunicación de la familia real, pero de manera infructuosa. “No se dignaron acusar recibo (de mi último mail). Es muy hiriente”, lamentó.



“Tiene el papel más importante de su vida”, agregó estimando que desde que se fue a Hollywood “se convirtió en otra persona. Claramente, se olvidó de sus raíces y de su familia”.



Thomas Markle dijo que esperar que Meghan le pida a su padre, Thomas Markle Senior, de 73 años, que la acompañe hasta el altar, pero la asistencia de éste no fue oficialmente confirmada.



“Lo hizo en su primera boda en Jamaica. Meghan debería llamarlo para decirle: ‘Papá, quiero que estés presente no es negociable, quiero que estés a mi lado’. Debería venir de ella”, añadió.



Según Markle, su otra hermana, Samantha, que afirmó el año pasado que Meghan siempre quiso ser princesa, pudo contribuir a tensar las relaciones familiares.



La semana pasada Samantha acusó en Twitter a los novios de haber invitado a desconocidos a la boda, pero ni a su hermano, hermana o sobrinos.



El palacio real anunció que 600 personas fueron invitadas a la ceremonia que se celebrará en la capilla de San Jorge, en la entrada del castillo de Windsor, a unos 30 km al oeste de Londres. Unas 2 600 personas fueron invitadas al parque del castillo.



La madre de Meghan Markle, Doria, que ya ha aparecido en público con los novios, debería estar presente en la ceremonia.