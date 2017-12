Juanes se sincera sobre su hermana, que lleva 25 años en estado vegetativo

En una entrevista con el presentador español Bertín Osborne, el cantante colombiano Juanes se sinceró sobre el drama que vive su familia. Su hermana, Luz Cecilia, se encuentra en estado vegetativo desde hace 25 años, luego del parto de su hija.

Juanes, quien actualmente participa como ‘coach’ en el programa ‘La Voz’ de España cuya final será este viernes 22 de diciembre de 2017 visitó el set del show conducido por Osborne donde dio más detalles sobre lo sucedido con su hermana. El programa se emitió este 20 de diciembre de 2017 en España.



Juanes contó que tiene seis hermanos, dos mujeres y cuatro hombres. Él es el menor, “crecí rodeado de muchísimo amor”, dijo minutos antes de hablar puntualmente de lo ocurrido con su hermana.



“A ella le pasó un accidente que cambió la vida a ella y a toda la familia”, dijo. Con tristeza contó que Luz Cecilia “estaba embarazada, ella tuvo a su niña, Mariana, y a los cinco minutos tuvo una hemorragia interna y se quedó en estado vegetativo hasta el día de hoy”. El intérprete agregó que cuando llega “a casa después de cualquier viaje, concierto, premio, yo entro en el cuarto de mi hermana, a mí se me cae la vida. Es algo que no se va, que está ahí, sigue constante”.



En la casa de la madre de Juanes, son ella y su tía quienes se encargan del cuidado de Luz Cecilia. El cantante explicó que la condición de su hermana se dio porque la hemorragia hizo que pierda toda la sangre en el cerebro. “Es una especie de coma. Ella vitalmente está perfecta, pero no te oye, no te escucha, no se mueve, nada. Está en la cama”, dijo.



Mariana tiene actualmente 25 años. “Ella va a la casa de mi mamá y se sienta en la cama a llorar, porque siente que ella fue culpable”, contó Juanes. “Para mi mamá ha sido un golpe tremendo… pero aquí estamos y es lo que nos tocó”, concluyó.

Cuando su hermana quedó en coma, Juanes tenía veinte años y aún era miembro de la agrupación de rock Ekhymosis que fundó junto a Andrés García en 1987 y con la cual dio inicio a su carrera musical.



La primera vez que Juanes habló sobre el estado de su hermana fue con el diario El Mercurio de México de acuerdo con el portal La Voz de Galicia. En ese entonces, Juanes contó que cuando el incidente ocurrió se encontraba en Medellín. “Todavía no me había ido para los Estados Unidos. Y eso ha sido lo más duro que nos ha tocado como familia. Es indescriptible”, dijo.



‘Mi casa es la tuya’ es un programa de entrevistas conducido por Osborne. Los conversatorios se realizan en la casa del protagonista de la edición o en la del presentador, según explica el sitio web de Telecinco, cadena que emite la serie en España.



Juanes-galardonado con 23 premios Grammy- no fue el único en participar en el episodio que también contó detalles de la vida de Malú, Pablo López y Manuel Carrasco. El colombiano cocinó para Osborne arepas, un plato típico colombiano y además del caso de su hermana habló sobre las negociaciones de paz con las FARC y la situación actual de Colombia, “siento que estamos en el lado correcto de la historia y a pesar de todo quiero ser optimista”, dijo.



Juanes contó que creció en el centro de Medellín y que vivió su infancia en casa con sus hermanos y con la música. “Cuando cumplí 15 años me tocó esa época durísima de enfrentamientos entre narcos y el gobierno”, recordó. Dijo que “la imagen que tenemos del Medellín de los 80 no existe”, refiriendo que la ciudad ha cambiado para bien, aunque hay aún pandillas.

“Es imposible que en Colombia a nadie le haya tocado la violencia a la puerta”, dijo. También contó que su primo hermano fue secuestrado y asesinado por la guerrilla cuando él tenía entre 15 y 17 años. Fuera del tema de la violencia en Colombia también recordó que en su infancia “era muy gordo, muy tímido, no hablaba mucho, pero siempre metido en la música, desde muy pequeño”.