HBO trabaja en cuatro posibles continuaciones para 'Juego de tronos'

La cadena HBO trabaja en cuatro posibles series que darían continuidad a 'Juego de tronos', su exitosa producción de fantasía épica a la que le quedan tan solo dos temporadas, informó este 4 de mayo del 2017 el medio especializado The Hollywood Reporter.

Cuatro guionistas así como el creador de 'Juego de tronos', George R.R. Martin, están implicados en estos potenciales intentos para ampliar el universo de la serie que protagonizan Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage y Lena Headey.



Martin colaborará con Jane Goldman y Carly Wray en dos de esos proyectos, mientras que Max Borenstein y Brian Helgeland darán forma a las otras dos ideas.



Por el momento se desconoce si se trata de historias que suceden antes o después de la narración de 'Game of Thrones' o si, por el contrario, son narraciones derivadas de su trama.



Los "showrunner" (máximos responsables de una serie) de 'Game of Thrones', Dan Weiss y David Benioff, no están involucrados en la escritura de estos proyectos, pero figurarían como productores ejecutivos junto a Martin si finalmente alguno de ellos recibiera luz verde.



Considerada como la gran producción televisiva de la actualidad, la serie estrenará su séptima y penúltima temporada el próximo 16 de julio.



Entre otros méritos, 'Juego de tronos' es, con 38 premios Emmy, la serie más galardonada en la historia de los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla.



Con solo siete episodios, la temporada más corta hasta ahora de la serie, esta nueva entrega de 'Juego de tronos' se ha rodado en países como Irlanda del Norte, Islandia y España.



Debido a que el invierno ha llegado a la trama del show, el equipo de producción requirió diferentes condiciones climáticas para grabar estos nuevos episodios, por lo que en lugar del habitual estreno primaveral se retrasó la fecha de la premiere hasta el verano.



'The Winds of Winter', que fue el final de la sexta temporada y el capítulo más largo de la serie hasta ahora, con casi 70 minutos, reunió en su emisión a finales del junio pasado a 8,9 millones de espectadores.