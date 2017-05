Hayao Miyazaki hará una nueva película

El maestro japonés de la animación, Hayao Miyazaki, saldrá de su retiro anunciado en 2013 para hacer una nueva película, anunció este viernes 19 de marzo de 2017 su estudio.

“Miyazaki decidió renunciar a su jubilación y hacer un largometraje de animación”, explica en su página web la productora Studio Ghibli.



La compañía que cofundó en 1985 agrega que el cineasta, 76 años, “encontró un tema que merecía la pena convertir” en película, antes de precisar: “será realmente su última película dada su edad”.



Hayao Miyazaki anunció en septiembre de 2013 que no volvería a hacer películas de animación para el cine, sin dejar no obstante de trabajar.



“Seguiré yendo al estudio todos los días. Mi sueño es descansar el domingo. Me pregunto incluso si eso será posible”, declaró entonces a la prensa. “Seré un hombre libre. Lo que quiera hacer lo haré”, agregó.



Hayao Miyazaki recibió numerosas recompensas, entre ellas el Óscar a la mejor película de animación en 2003 por 'El viaje de Chihiro', estrenada en Japón en 2001 y que también fue la primera cinta animada de la historia recompensada con un Oso de Oro en el festival de Berlín.



El maestro japonés fue galardonado también con un León de Oro en Venecia en 2005 por el conjunto de su carrera y un Óscar honorífico en 2014.



Entre sus otras obras más conocidas figuran 'La princesa Mononoke', 'Mi vecino Totoro', 'Ponyo en el acantilado' o 'El viento se levanta', la más reciente, estrenada en 2013.



Miyazaki empezó su carrera en 1963. Su primer largometraje, 'El castillo de Cagliostro', se remonta a 1979. Se convirtió en autor de culto con 'Nausicaä del Valle del Viento' (1984), antes de cofundar el Studio Ghibli, el primero de animación en Japón.