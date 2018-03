Hawking diseñó la mejor computadora en tecnología de asistencia.

En 1997 Stephen Hawking empezó a usar la máquina que le permitió comunicarse. La diseñó él y la construyó Intel Corporation. El científico usó sus mejillas, su única parte del cuerpo que podía mover, para que la máquina descifre lo que intentaba decir. La computadora está compuesta por un teclado montado al nivel del brazo en la silla de ruedas, una pantalla ubicada frente al rostro.

El programa que controlaba la interfaz principal para su comunicación se llamaba ACAT (Assistive Context-Aware Toolkit), desarrollado también por Intel. El software utilizado le proporcionaba un teclado visible en su pantalla. La selección de los caracteres se realizaban en base a sus movimientos de mejilla parando el cursor móvil que escaneaba continuamente el teclado, detectados por un infrarrojo instalado en sus gafas. La interfaz utilizada era la única que lo conectaba directamente con la computadora.



"Stephen ha usado la misma interfaz por décadas", explica Lama Nacham ingeniera principal de User Experience Research (Investigador de Experiencia de Usuario) en Intel, el 2 de diciembre de 2014. Les tomó dos años de varios errores para modificar y perfeccionar el sistema de software en Stephen. Era el único que tenía este programa. Nacham y su equipo continúan en la ayuda a personas con discapacidades similares de comunicación, avanzando más en el ámbito tecnológico.



El sistema ACAT incluía una predicción algorítmica provista por SwiftKey (teclado para escritura móvil). Los libros y lecturas que disponía el sistema en base a Stephen lograban que al escribir únicamente una letra el sistema codificara las palabras para que Hawking seleccionara la mejor opción. Al tener la oración completa, la información se enviaba al sintetizador de habla hecha por Speech Plus.

Stephen Hawking pasó cerca de dos años en la modificación y perfección de su software. Foto: Intel



Hawking afirmó, "lo mejor que he escuchado, a pesar de que me da un acento que puede ser descrito como variadamente escandinavo, americano o escocés"



ACAT era un sistema completo que le permitía buscar información en Internet por medio de Firefox, utilizar Hotmail usando Microsoft Outlook o escribir notas con Microsoft Word. La última computadora incluía una cámara web así podía mantenerse en contacto vía Skype con amigos y familiares.



"Puedo expresar todos mis pensamientos y expresiones faciales como si me conociera muy bien", recalcó Stephen acerca del sistema.

Varias veces ACAT leía los documentos de manera lenta y concisa dando a Hawking mayor comprensión.



"Estoy buscando nuevas tecnologías, experimento con una interfaz de seguimiento ocular por medio del cerebro, para que se comunique con mi computador", afirmó Stephen en su página oficial acerca del funcionamiento de su computadora.