El Havana World Music es encabezado por Orishas,Marinah y Gato Preto. 

El regreso a los escenarios cubanos de la banda urbana Orishas, la propuesta en solitario de la cantante de Ojos de Brujo, la española Marinah, y los alemanes con raíces africanas Gato Preto son los platos fuertes del festival Havana World Music (HWM), que acoge una veintena de bandas de 15 países.

La quinta edición de este festival que busca dar a conocer música de todas las latitudes al público de la isla tendrá lugar del jueves al sábado próximos en el Parque Metropolitano de la capital cubana, informaron hoy los organizadores del evento en una rueda de prensa.



"Había un vacío en este tipo de eventos culturales en el país, de ofrecer este tipo de música. HWM es una reunión de músicos de todas partes del mundo y al público le ha gustado porque quién no quiere descubrir cosas nuevas?", afirmó a Efe la cantante y compositora cubana Eme Alfonso, directora del festival.



Alfonso explicó que aunque en ediciones anteriores se tenía como costumbre cerrar el festival con un gran concierto de salsa cubana, este año se optó por Orishas por ser "la banda que revolucionó la escena de la música urbana cubana" hace una década y los que "abrieron el camino a muchos que vinieron después".



En la presentación del evento, Yotuel, uno de los tres integrantes de Orishas, contó que en su concierto del próximo sábado se escucharán los clásicos de la banda, pero también seis temas inéditos de su nuevo disco, 'Gourmet', que saldrá a venta en mayo.



Aunque no quiso desvelar nombres, Yotuel adelantó que en ese gran show habrá artistas invitados al escenario, el primer concierto de la banda en la isla desde el Concierto por la Paz que tuvo lugar en La Habana en septiembre de 2009.



"Hemos querido adentrarnos en nuevos sonidos pero sin perder esa esencia que siempre caracterizó Orishas como una banda transgresora de la música popular urbana de Cuba", subrayó Yotuel sobre el nuevo disco que han grabado tras una década de pausa.



Además de Orishas, el sábado último día del festival también actuará en el escenario principal Marinah, la que fuera la voz de Ojos de Brujo, una de las bandas españolas de fusión más conocidas que mezclaba la rumba catalana con folclore de otras partes del mundo, con especial cabida para la música cubana.



Los otros platos fuertes del día grande del festival son la banda alemana Gato Preto, integrada por músicos de diferentes países de África, como Ghana, Senegal y Mozambique, que fusionan esas raíces musicales con el rap y la electrónica, y el dúo de djs británicos The Chicken Brothers.



Desde el otro extremo del planeta, actuarán el viernes próximo 30de marzo, los australianos Lolo Lovina, cuya música se inspira en el folclore de los gitanos de Hungría, país de origen de la mayoría de sus integrantes.



Entre las propuestas nacionales, estarán en el HWM el grupo 'Síntesis' pionero en fusionar el pop-rock con ritmos afrocubanos, la banda de rock Interactivo y la cantante Haydée Milanés, hija del trovador Pablo Milanés.