Harvey Weinstein, acusado de violencia sexual por decenas de celebridades, tras décadas de silencio en Hollywood

El diario New York Times destapó el pasado 5 de octubre del 2017 el historial de acosos sexuales supuestamente realizados durante décadas por el productor de cine Harvey Weinstein, uno de los más conocidos y poderosos de Hollywood.

El rotativo cuenta entre sus fuentes con "docenas" de testimonios pertenecientes a antiguos y actuales empleados, que no han dudado en dar detalles sobre el comportamiento de Weinstein, que habría llegado a acuerdos extrajudiciales con al menos ocho mujeres, incluida la actriz Rose McGowan.

El productor habría llegado a acuerdos extrajudiciales con al menos ocho mujeres, incluida la actriz Rose McGowan.

"Admito que la manera en la que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho daño, y sinceramente pido perdón por ello. Aunque estoy tratando de mejorar, sé que tengo mucho camino por delante", reconoció el propio Weinstein en un comunicado remitido al periódico.

Las denuncias de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie



Las actrices estadounidenses Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se sumaron el pasado 10 de octubre de 2017 a las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein que han destapado recientemente varias publicaciones y que se habrían producido supuestamente a lo largo de dos décadas.



Paltrow relató al diario The New York Times que antes de rodar la película 'Emma' (1996), cuando tenía 22 años y comenzaba su carrera, Weinstein la convocó en su hotel y le sugirió ir a su habitación a hacerle masajes, algo que rechazó.



"Era una niña, iba a participar (en la película), estaba petrificada", dijo al diario Paltrow, cuya pareja de entonces, el también actor Brad Pitt, se enfrentó al productor a raíz de ese avance no deseado.

Las actrices estadounidenses Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se sumaron el pasado 10 de octubre de 2017 a las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein.

Angelina Jolie, en un correo electrónico, señaló que a finales de la década de los 90, durante el lanzamiento de la cinta 'Playing by heart', también rechazó avances del productor de cine en una habitación de hotel, el denominador común de varias de las alegaciones que han salido a la luz estos días.



"Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y como resultado elegí no trabajar nunca con él de nuevo y advertir a otros cuando lo hacían", declaró Jolie, quien calificó dicho comportamiento hacia mujeres "en cualquier campo, en cualquier país, inaceptable".



Cara Delevigne y Léa Seydoux se unieron a las acusaciones



Las actrices Cara Delevingne y Léa Seydoux relataron este miércoles 11 de octubre de 2017 haber sido objeto de los avances sexuales del productor de Hollywood. En un comunicado divulgado por su publicista, Delevingne dijo que Weinstein trató de besarla luego de una reunión para discutir una película.



La estrella de 25 años de 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' dijo que tan pronto estuvo sola con Weinstein, el productor empezó a “alardear” de como “creó las carreras” de actrices con las cuales afirmaba haberse acostado, antes de invitarla a su habitación.

Las actrices Cara Delevigne y Léa Seydoux contaron este 11 de octubre de 2017 que también fueron víctimas de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein.

Aunque inicialmente se rehusó, terminó yendo: “en ese momento me sentí muy vulnerable”, recordó la también modelo nacida en Londres. Delevingne dijo que otra mujer estaba en la habitación y que Weinstein, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, les pidió que se besaran. La actriz intentó reducir la tensión preguntando si podía cantar y hacer una audición frente a él.



“Luego de cantar dije otra vez que me tenía que ir. Él me acompañó a la puerta e intentó besarme en los labios. Lo detuve y pude salir de la habitación”, añadió. Aunque obtuvo el papel en la película Delevingne dijo que se “sintió horrible” porque “siempre” pensó que se debía a ese encuentro.



Una historia similar relató la actriz francesa Léa Seydoux en un artículo en el diario británico The Guardian. “Estábamos hablando en el sofá cuando de repente saltó sobre mí e intentó besarme. Tuve que defenderme. Es grande y gordo, así que tuve que ser fuerte para resistirme. Salí de su habitación, completamente asqueada”, dijo la actriz de 32 años ganadora de la Palma de Oro en 2013 por 'La vida de Adèle'.



Seydoux contó como en cenas vio a Weinstein alardear de las mujeres con las que había tenido sexo en Hollywood sumado a innumerables comentarios misóginos. “Eso es lo más asqueroso, todo el mundo sabía lo que Weinstein hacía y nadie hizo nada. Es increíble cómo alguien pueda comportarse así por décadas y aún mantener su carrera”, denunció.



Un secreto ocultado por décadas



Ronan Farrow, autor de un artículo en la revista The New Yorker publicado el martes 10 de octubre de 2017 con una decena de testimonios contra Weinstein, dijo que propuso antes el tema a la cadena televisiva NBC, que se negó a difundirlo.



“En un periodo de varios años, muchos medios trabajaron en esta historia y enfrentan muy fuertes presiones”, dijo el hijo de Mia Farrow y Woody Allen, refiriéndose a las denuncias de acoso sexual, agresión sexual y violaciones contra el co-fundador de los estudios Miramax.



Según varios medios estadounidenses, el propio Weinstein, con ayuda de sus abogados y su equipo de relaciones públicas, se ocupa desde hace décadas de que nada del asunto salga a luz. Según el diario New York Post, la revista New York estaba dispuesta a publicar hace un año un artículo que cuestionaba a Harvey Weinstein, pero el productor logró “suprimirlo”, contó una fuente anónima al diario neoyorquino.



La versión fue desmentida por New York , que asegura que no consiguió fuentes suficientes para respaldar su artículo. Sharon Waxman, creadora del sitio especializado en los negocios del espectáculo The Wrap, aseguró haber recogido en 2004, cuando era periodista del diario The New York Times, el testimonio de una mujer que había concluido un acuerdo de confidencialidad con Weinstein tras haber sido agredida sexualmente por él.



Waxman dice que fue blanco de presiones y dio a entender que la dirección editorial del diario cedió ante Weinstein durante estas investigaciones, negándose a publicar sus informaciones. También dijo haber sido contactada por el actor Matt Damon, que intentó disuadirla de ir más lejos, lo cual fue desmentido el martes 10 de octubre por el actor.



Interrogado por la AFP , The New York Times aseguró que nadie “en el Times tiene recuerdos de decisiones editoriales adoptadas sobre esta historia”, y explicó que “en general, la única razón por la cual un artículo o una información no sería difundida es porque no respeta los estándares de la publicación”.



Varios de los incidentes mencionados por The New York Times en el artículo que hizo estallar el escándalo la semana pasada se remontan a 1997, como los casos de las actrices Ashley Judd y Rose McGowan, e incluso antes.



Para Janice Min, excopresidenta y directora editorial de la revista The Hollywood Reporter, el caso Weinstein era “la ballena blanca de los medios”, un problema conocido por todos en Hollywood, pero del cual no se hablaba. “Al fin, al fin, al fin”, tuiteó tras la publicación del artículo en The New York Times.

Emma Watson, indignada



Actores británicos de la talla de Emma Watson y Colin Firth han condenado hoy (11 de octubre de 2017) las acciones de Weinstein y han asegurado que han leído "con asco" lo que se ha publicado en los últimos días.



"Con un sentimiento claro de asco leo lo que estaba sucediendo mientras yo me beneficiaba del apoyo de Harvey Weinstein", comentó Firth, quien trabajó con el productor en 'El discurso del Rey' ('The Kings Speech') -papel que le valió un Oscar-, en el diario The Guardian. "Es una persona poderosa, alguien al que cuesta enfrentarse", agregó.



"Debe haber sido terriblemente complicado para estas mujeres levantarse y plantarle cara, y horrible ser objeto de acoso. Aplaudo su coraje", subrayó el actor ahora ítalo-británico, quien también trabajó con Weinstein en 'El paciente inglés' ('The English Patient') y 'Shakespeare enamorado' ('Shakespeare in love').



Además, la actriz Emma Watson, célebre por su papel de Hermione Granger en la saga fantástica de 'Harry Potter', mostró su solidaridad con las víctimas y dijo que está "junto a todas las mujeres que han sido acosadas", al tiempo que aplaudió "su valentía".



"El abuso hacia la mujer tiene que parar. Apoyo a todas las mujeres que han sido abusadas y estoy anonada con su tremenda valentía", tuiteó Watson, quien trabajó con Weinstein en 'Mi semana con Marilyn' (My Week with Marilyn).

I stand with all the women who have been sexually harassed, and am awestruck by their bravery. This mistreatment of women has to stop. — Emma Watson (@EmmaWatson) 10 de octubre de 2017

A Weinstein le costó un divorcio

Este mismo miércoles, Georgina Chapman, esposa del productor desde 2007, anunció que se separa de su marido tras la salida a la luz de las acusaciones de acoso sexual en su contra.



"Se me rompe el corazón por todas las mujeres que han sufrido un dolor tan grande por estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido", dijo Chapman en una breve declaración a la revista People.

El escándalo salpicó a Ben Affleck



Ben Affleck fue acusado hoy de haberle tocado un pecho a una conductora de MTV sin su consentimiento en 2003, por lo que el actor, director y productor de Hollywood salió a pedir disculpas por Twitter en medio del escándalo por las denuncias de abuso sexual y violación contra el productor Harvey Weinstein.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 de octubre de 2017

"Actué de forma inapropiada con la señorita Burton y me disculpo sinceramente", tuiteó el director de 'Argo' después de que la actriz y conductora Hilarie Burton lo acusara de haberle tocado un pecho en una entrevista para el programa 'Total Request Live' del canal MTV. "En ese entonces me reí para no llorar", escribió Burton en Twitter.

Weinstein fue despedido el domingo 8 de octubre de 2017 de su propia compañía, tres días después de que un explosivo informe del diario The New York Times afirmó que el ganador del Oscar había acosado sexualmente a jóvenes mujeres que aspiraban a una carrera en el cine.