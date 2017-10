Bob Weinstein niega que The Weinstein Company esté en venta o vaya a cerrar

Bob Weinstein negó este viernes 13 de octubre de 2017 que The Weinstein Company esté en venta o que vaya a cerrar después del enorme escándalo de abusos y acosos sexuales que rodea a su hermano y también cofundador de la productora audiovisual, Harvey Weinstein.

"Nuestros bancos, socios y accionistas están apoyando completamente nuestra compañía y es falso que la compañía o la junta esté explorando una venta o un cierre", señaló Bob Weinstein en un comunicado reflejado por medios especializados como Variety.



"El negocio continúa con normalidad mientras la compañía sigue adelante", añadió antes de detallar que los estrenos de películas como 'Polaroid', 'Paddington 2' y 'War With Grandpa' permanecerán en las fechas en las que estaban previstos.



En las últimas horas, medios como Variety y The Wall Street Journal informaron sobre la posible venta o cierre de puertas de The Weinstein Company como consecuencia de las numerosas denuncias, por parte de decenas de actrices y modelos, de abusos y acoso sexual en contra de Harvey Weinstein.



Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son sólo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Harvey Weinstein, uno de los productores más importantes de Hollywood, figura como acusado.



Las revelaciones que se han conocido recientemente acerca del confundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han provocado una gigantesca polémica en Hollywood.



Estrellas como Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain han condenado duramente el comportamiento de Harvey Weinstein, a las que se han sumado Emma Watson y Cate Blanchett, y actores como Colin Firth, Mark Ruffalo, George Clooney y Christian Slater.



A las condenas de actores de Hollywood se han adherido también la excandidata presidencial Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama.