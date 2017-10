¿Podría Weinstein ir a juicio? Las dificultades que enfrenta el magnate

¿El famoso productor podría ir a juicio por agresión sexual, violación o acoso? Expertos evalúan los problemas legales de este magnate de Hollywood caído en desgracia, con acusaciones públicas de cerca de 40 actrices.

Policías de Nueva York están presionando para que inicien investigaciones por dos crímenes sexuales, mientras que sus pares de Londres investigan acusaciones de tres mujeres y detectives de Los Ángeles han entrevistado a un actriz italiana que dice que fue violada en 2013.



Experimentados abogados dicen que el productor, de 65 años, dos veces casado y padre de cinco hijos, podría tener que comparecer ante tribunales civiles o penales y es probable que también sea alcanzado por acuerdos extrajudiciales que podrían llevarle a declararse en quiebra.

¿Weinstein podría ser inculpado?



Las acusaciones contra Weinstein abarcan un rango que va desde el acoso, hasta agresión sexual y violación. El actor insiste en que todas las relaciones sexuales fueron consensuadas.



Muchas de las acusación datan de 10 a 20 años atrás, y por tanto podrían ser sujetas a plazos de prescripción del delito, aunque esto varía en diferentes estados de Estados Unidos. En Nueva York el delito de violación no prescribe, pero los delitos menores de abusos sexuales no pueden ser perseguidos después de transcurridos cinco años.



Detectives de Manhattan están investigando una acusación contra Harvey Weinstein por forzar en 2014 a tener sexo oral, una acusación suficientemente seria como para ser potencialmente procesado.



La investigación de Los Ángeles es por una acusación de violación a una actriz italiana, en un cuarto de hotel cerca de Beverly Hills en 2003, y también es suficiente para iniciar un proceso.



El problema es encontrar suficientes evidencias para reunir cargos y estar razonablemente seguro para que sea condenado, dijo el abogado criminalista y exfiscal Michael Weinstein (sin parentesco).



“Necesitas una víctima creíble y necesitas pruebas”, dijo. Y preferiblemente del día o del día posterior. “O un primer recuento de lo que pasó, o un mensaje de texto, un correo que describa la conducta inapropiada”.



¿Qué obstáculos tiene una demanda penal?



El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, cuyo caso sobre la agresión sexual del jefe de FMI Dominique Strauss-Kahn colapsó en 2011 cuando la agredida cambió su historia, decidió en 2015 no procesar a Weinstein.



Un modelo italiana llevó un cable en el que el productor admitía el acoso, pero Vance decidió que la evidencia era insuficiente y la modelo no era lo suficientemente creíble. La dificultad de persuadir a un jurado de que ocurrió un ataque sexual “fuera de una duda razonable” quedó destacada este año en el proceso del comediante Bill Cosby, el cual terminó con un jurado en desacuerdo en Pensilvania.



Por otro lado, hay “mucha presión pública en estos casos”, para presentar cargos, según Ann McGinley, profesora de leyes en la Universidad de Nevada.



¿Demanda civil?

​

La carga de la prueba es menos compleja en una demanda civil, dice Bryan Arce, abogado en casos de acosos sexual de Nueva York. En el proceso penal que se siguió a O.J. Simpson, el exjugador fue absuelto de doble asesinato en el juicio criminal de 1995, pero más tarde una corte civil lo obligó a pagar USD 33,5 millones en daños punitivos por el doble asesinato de su esposa y un amigo de ella.



Pero incluso las demandas civiles están sujetas a plazos de prescripción. En caso de violación, las demandas pueden interponerse en un plazo de cinco años en Nueva York. Las víctimas pueden alegar daños por pérdida de ingresos, pérdida de carrera, estrés emocional e indemnizaciones punitivas por intención maliciosa y comportamiento grave. Aunque los montos varían, estos llegan a millones, dijo McGinley.



“Consideró que es muy probable que haya demandas civiles contra él y que probablemente se resolverán”, dijo la profesora a la AFP. Fox News pagó millones para resolver las acusaciones contra su exjefe Roger Ailes y el presentador estrella Bill O'Reilly.



¿Cómo podría Weinstein pagar?



De acuerdo con The New York Times, Weinstein ha concluido ya ocho acuerdos con mujeres. Las cantidades involucradas no fueron dadas a conocer. Pero si las demandas civiles crecen como una bola de nieve, Arce alerta que el productor podría protegerse alegando “algún tipo de quiebra”.



“Las compuertas se han abierto”, dice. “Solo que hay mucho dinero alrededor...hasta ese punto en el que tu declaras bancarrota”. “Venga lo que venga, no es bueno para el exjefe de Hollywood. La historia no va a terminar bien para él" concluye Weinstein, el abogado.