Harvey Weinstein deja el consejo de administración de empresa que copresidía

Harvey Weinstein, el productor de Hollywood denunciado por acoso, agresión sexual y violación por decenas de actrices, modelos y asistentes, renunció este martes 17 de octubre del 2017 al consejo de administración de la Weinstein Company, informó la revista Variety.

El poderoso productor de cine ya había sido despedido el 8 de octubre de la empresa que copresidía y en la cual posee un 22% de participación. Pero hasta este martes seguía siendo uno de los integrantes del consejo de administración.



Ni la dirección de la empresa ni los abogados de Weinstein, que participaron el martes en una reunión en Nueva York, confirmaron inmediatamente estas informaciones. "Sin comentarios", declaró simplemente una de sus abogadas, Patti Glaser, al final de la reunión.



Variety no dio ninguna información sobre las condiciones de su partida. El futuro de la productora es incierto desde que Weinstein cayó brutalmente de su pedestal de productor más oscarizado en la historia de Hollywood tras las revelaciones del diario New York Times y la revista New Yorker de que desde hace tres décadas ha acosado o agredido sexualmente a más de 30 actrices, como Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie.



La empresa Weinstein Co. estudia la venta a fin de enfrentar las dificultades financieras provocadas por el escándalo, e inició conversaciones para este fin con el fondo de inversiones Colony Capital, que el lunes le aportó dinero fresco.



La suerte del hermano de Harvey, Bob Weinstein, cofundador de la Weinstein Company, también es incierta. Muchos se preguntan cuánto sabía del comportamiento de su hermano. Una productora, Amanda Segel, también lo acusó el martes de acoso sexual, lo cual fue desmentido por Bob Weinstein a través de un portavoz, según Variety.