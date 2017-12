Harry y Meghan pasarán la Navidad con la reina Isabel II

El príncipe Harry y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, pasarán la Nochebuena y Navidad junto con la reina Isabel II y otros miembros de la familia real en la residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, informó el Palacio de Buckingham.

También acudirán a Sandringham, en Norfolk, su hermano Guillermo y su familia. Se espera que la celebración cumpla con la costumbre anual de que todos acudan a misa en la iglesia parroquial local de Santa María Magdalena, una construcción del siglo XVI, en la mañana de Navidad.



Los miembros de la familia real se intercambian regalos a la hora del té en Nochebuena, una tradición que es posible que proceda de sus acestros alemanes, ya que la mayoría de los británicos abre los regalos el día 25 de diciembre.



Tradicionalmente, en Navidad la familia desayuna salchichas, come pavo y cena una cabeza de jabalí en Sandringham, según Darren McGrady, chef real durante 15 años entre los años 80 y 90.



La familia come a las 13:00 horas en una mesa en la que no hay sitios fijos asignados, escribe McGrady en el "Mail on Sunday". "La mesa está adornada con servilletas blancas almidonadas dobladas de manera laboriosa, un candelabro de plata con velas, decantadores de vino y "christmas crackers"(unos cilindros con regalos)en color rojo y dorado junto a cada cubierto", relató.



Incluso los queridos perros corgi de la reina tienen menús individuales "que normalmente alternan conejo fresco, vacuno o pollo con arroz y col", señala McGrady.



La reina, de 91 años, y su esposo el príncipe Felipe, de 96, envían cada año unas 750 tarjetas de Navidad, firmadas con un "Elizabeth R" (por regina, reina) y "Philip." Isabel IItambién reparte pudin de frutas confitadas y regalos entre los 1 500 empleados de la Casa Real, algunos de forma personal a los trabajadores del Palacio de Buckingham y en la residencia de Windsor, al oeste de Londres.



Harry, de 33 años, y Meghan, de 36, anunciaron su compromiso a finales de noviembre tras meses de especulaciones. La pareja, que planea casarse en una capilla del castillo de Windsor, publicó pocos días antes de Navidad una serie de fotografías oficiales para celebrar su compromiso.