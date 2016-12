Harrison Ford: 'Carrie Fisher era única, brillante y original'

El actor Harrison Ford lamentó hoy, martes 27 de noviembre, la muerte de Carrie Fisher y señaló por medio de un comunicado que la actriz era "única, brillante, original, divertida y valiente emocionalmente".

La intérprete estadounidense Carrie Fisher, que dio vida a la princesa Leia en las películas de George Lucas, falleció hoy a los 60 años tras sufrir el viernes 23 un ataque al corazón, según informó la familia a través de una nota de prensa.



"Vivió su vida con valor. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd y sus muchos amigos. Todos la echaremos de menos", añadió en su comunicado Ford, cuyo personaje en 'Star Wars', Han Solo, tuvo un apasionado romance con la princesa Leia.



No obstante, en su reciente libro 'The Princess Diarist' Carrie Fisher desveló que mantuvo una relación con Ford fuera del set durante el rodaje de 'Star Wars'.



Ford no fue el único compañero de Fisher en la saga galáctica que transmitió su tristeza ya que Mark Hamill, muy popular por su papel como Luke Skywalker, aseguró hoy en Twitter sentirse "devastado" y "sin palabras" por la noticia.



Hamill acompañó su conciso mensaje de pesar con una fotografía en blanco y negro en la que aparecen Fisher y él caracterizados como sus personajes de 'Star Wars'.



George Lucas, el ideólogo de la saga, difundió por su parte una nota en la que destacó la inteligencia y el talento de Fisher.

"En 'Star Wars' fue nuestra gran y poderosa princesa; luchadora, sabia y llena de esperanza en un rol que era más difícil de lo que la mayoría podía pensar", expuso el cineasta.



Las reacciones de Hamill, Ford y Lucas fueron sólo una muestra de los numerosos lamentos que llegaron del mundo de Hollywood tras el fallecimiento de Fisher, especialmente por parte de los fans y miembros del equipo de 'Star Wars'.



También Peter Mayhew, el artista que dio vida a Chewbacca, mostró su tristeza: "No hay palabras para esta pérdida. Carrie era la luz más brillante en cada habitación a la que entraba. La echaré muchísimo de menos".



"Trabajar con ella era maravilloso. Mis condolencias a sus amigos, familia y seguidores alrededor del mundo", dijo David 'Dave' Prowse, el actor que se escondía tras la máscara de Darth Vader.