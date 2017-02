Logran restaurar grabaciones únicas de Bob Marley halladas en Londres

Unas grabaciones únicas de conciertos de Bob Marley durante su gira por Europa lograron ser restauradas después de haber sido halladas en un hotel de Londres, informaron medios británicos.

Las cintas estaban muy estropeadas, guardadas adentro de una caja en el sótano de un hotel en la capital británica. El trabajo de restauración duró más de 12 meses.



Los expertos están sorprendidos por la buena calidad de las grabaciones, que tienen más de 40 años de antigüedad y son conocidas por los fans como "the lost masters".



A mediados de los 70 Marley y su banda se hospedaron en el hotel en cuestión durante su gira por Europa. Se trata de grabaciones de conciertos realizados en Londres y París entre 1974 y 1978, con canciones como No woman no cry y I shot the sheriff.



"Honestamente, me quedé sin palabras", dijo el cantante Louis Hoover citado por los diarios, al recordar cuando un empresario le ofreció las cintas. Diez de las 13 cintas podían ser recuperadas.



Dos estaban vacías y otra estaba completamente destruida. El ícono del reggae, que creció en un barrio pobre de Jamaica y cantó en contra de la opresión de los pueblos, murió de cáncer en 1981 a los 36 años. El lunes hubiera cumplido 72.