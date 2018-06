Guns n' Roses comparte una versión inédita de November Rain 

LEA TAMBIÉN

La banda estadounidense de rock Guns n' Roses reedita mañana, 29 de junio del 2018 -justo el mismo día de su concierto en el Download Festival Madrid- su álbum debut 'Appetite for Destruction' con material inédito.

Una de las sorpresas de esta ambiciosa reedición es una versión -hasta ahora nunca antes escuchada- de November Rain, interpretada en 1986 por el vocalista Axl Rose solo con la sonoridad de un piano, letra sin terminar y algunos cambios.



Aunque November Rain no formó parte de 'Appetite for Destruction', es una de las primeras composiciones de Axl Rose, que ya trabajaba en ella en los primeros años de la banda a mitad de los años 80. Su versión grabada en estudio llegó, en 1991, en el álbum 'Use your illusion I'.



Alojada en una caja de madera maciza, envuelta en falso cuero y estampado deportivo, con artes identificables instantáneamente con una cruz en 3D esculpida y pintada a mano en las puertas, 'Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition' es algo así como el Santo Grial de G'N'R.



La caja tiene todo el contenido que se ofrece a los fans, incluyendo la 'Super Deluxe Edition', remezclas nuevas a partir de las cintas estéreo analógicas, 12 canciones remasterizadas recopiladas de la era de Eps y Caras B, 25 demos inéditas de una sesión de grabación de 1986 en Sound City. Además de un par de temas inéditos de sesiones del productor de Appetite Mike Clink: Shadow Of Your Love grabada en Diciembre de 1986, un mes antes de las sesiones del álbum 'Move To The City' (1988 Acoustic Version) de las sesiones de Lies.



Otros momentos destacados de audio inédito son los dos primeros intentos de grabación de la épica obra maestra de 1991 November Rain, que originalmente fue escrita como la balada de Appetite. También hay versiones de canciones como Heartbreak Hotel de Elvis Presley, Mama Kin de Aerosmith, dos grabaciones distintas de Jumpin 'Jack Flash de The Rolling Stones (una eléctrica, una acústica) y dos jams nunca terminados titulados The Plague y New Work Tune.