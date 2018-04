Guillermo del Toro firmó un acuerdo con DreamWorks Animation

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras el éxito de su cinta 'La forma del agua', ganadora del Óscar a la mejor película, el mexicano continúa con esta alianza con Dreamworks dando pasos para orientar su futuro, después de que el pasado 3 de abril firmara también un acuerdo con Fox Searchlight Pictures por el que esta compañía financiará y distribuirá películas escritas, producidas o dirigidas por el realizador.

“La animación es una forma de arte que ha influido enormemente en mi trabajo desde mi infancia”, señaló Del Toro sobre su alianza con DreamWorks.



"Para mí, es el medio perfecto para dar vida a cualquier idea, sin importar lo excéntrica o salvaje que sea. He trabajado con DreamWorks alrededor de diez años y el horizonte solo sigue haciéndose más grande", consideró.



El mexicano se refirió así a su experiencia previa con DreamWorks, compañía con la que ha colaborado, en roles diversos como asesor o productor, en películas como 'Megamente' (2010), 'Kung Fu Panda 2' (2011), 'Puss in Boots' (2011), 'Rise of the Guardians' (2012) y 'Kung Fu Panda 3' (2016).



Con cuatro galardones, incluidos los de mejor película y mejor director que se llevó Del Toro, la cinta de fantasía 'La forma del agua' fue la gran triunfadora de la última edición de los Óscar, que se celebró el pasado 4 de marzo en Los Ángeles.



Anteriormente, Del Toro exploró el cine más espectacular con 'Pacific Rim' (2013) y 'Blade II' (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas 'Hellboy' (2004) y 'Hellboy II: The Golden Army' (2008).



Del Toro tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con 'Cronos' (1993) y 'El espinazo del diablo' (2001) hasta coronarse con 'El laberinto del fauno' (2006), que antes del estreno de 'La forma del agua' era su obra más aplaudida.