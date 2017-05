'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' supera todas las expectativas en EE.UU.

Los superhéroes de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' superaron todas las expectativas e ingresaron USD 145 millones en su estreno estadounidense, un 54% más que la cantidad generada por la primera entrega en su debut, tres años atrás.

Según informó este 8 de mayo del 2017 la web especializada Box Office Mojo, se trata del segundo estreno más potente del año, después del obtenido por 'La Bella y la Bestia', ambos títulos de Disney.



En 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' los protagonistas se embarcan en nuevas aventuras galácticas, de nuevo con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre de Peter Quill (Chris Pratt). Zoe Saldaña, Dave Bautista y Kurt Russell completan el reparto.



La cinta, con un presupuesto de unos 200 millones de dólares, ya acumula más de 428 millones en todo el mundo.



El segundo puesto fue para Rápidos y Furiosos', con USD 8,5 millones.



En la octava entrega de la saga automovilística, la gran novedad llega de la mano de Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson (The Rock).



El filme lleva más de USD 1 100 millones recaudados en todo el mundo.



En el tercer lugar aparece la comedia de animación 'The Boss Baby', con USD 6,2 millones.



La película, con las voces de Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel y Lisa Kudrow en su versión original, cuenta cómo la llegada de un bebé a una familia impacta de forma decisiva en todos sus miembros, una historia narrada desde el punto de vista del hermano mayor del bebé, de siete años.



La cuarta plaza fue para la comedia 'How to be a Latin Lover', con USD 5,3 millones.



El mexicano Eugenio Derbez encarna en el filme a Máximo, un "gigoló" venido a menos que, tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana (Salma Hayek), con la que mantiene una difícil relación, y su hijo adolescente.



La cinta lleva una recaudación total de USD 20,6 millones en el país.



Por último, el quinto lugar fue para 'La Bella y la Bestia', con USD 4,9 millones.



En esta nueva aproximación al clásico de Disney, Emma Watson y Dan Stevens son la pareja protagonista de este cuento que narra el romance entre un monstruo y una joven, mientras ella trata de lograr la libertad de su padre.