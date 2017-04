Grupo de madres se opone a que se imponga la tenencia compartida

La Plataforma de Derechos por un Amor Responsable es una agrupación de madres que se opone a la tenencia compartida impuesta. El gremio fue creado luego de que, en los últimos meses, grupos de padres han insistido en promover dos tesis: la división de los costos de manutención de los hijos, así como los cuidados.

Madres de Quito, Quevedo, Guayaquil, Riobamba y otros puntos del Ecuador se han unido y dicen que lo primordial es velar por la estabilidad emocional de los niños. Apoyan la idea de que se acuerden medidas alternativas para quienes se atrasan en los pagos de sus obligaciones económicas, pero no que se elimine el apremio.



Su vocera, Janeth Guerrero, señala que como grupo proponen la implementación de un plan piloto, que puedan usar los padres de un niño cuando no haya acuerdos. Sus planteamientos son:



1. Que se revise los nexos familiares (padre-hijos, madre-hijos) para verificar si realmente hay una buena relación y así ejecutar una custodia compartida.

​

2. De ser posible, reformas laborales para que los padres y madres realmente aprovechen el tiempo que pasan con sus niños. La idea es que no permanezcan demasiado tiempo en sus puestos de trabajo y no descuiden los cuidados de sus pequeños.



3. Que se implemente, desde las entidades del Estado, una educación para padres orientada a la buena relación entre ellos y la convivencia con los hijos.



4. En los casos que se compruebe que hubo violencia intrafamiliar de parte de uno de los progenitores, se le negará la tenencia compartida. Esto puede cambiar en los casos de quienes recurran a terapia psicológica y superen sus problemas emocionales.



Ellas exponen sus pronunciamientos a través de su perfil en Twitter denominado @NoTenencia_EC. “Un buen padre cuida, protege, enseña valores, los cría desde la concepción, se preocupa si tiene hambre, frío, miedo…”, “Esto es algo que debemos erradicar… el cariño debe darse a un niño 24/7. Todos los días…”, “Sobre todo jamás sería capaz de vulnerar su estabilidad emocional y social, ellos son libres”, son los mensajes que publican.



Sus dirigentes insisten en que estarán pendientes de las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan en la Corte Constitucional. Una en contra del ejercicio de la patria potestad y la tenencia de los hijos, así como la otra que busca regular el apremio por no pago de pensiones. Ante eso, ellas piden ser incluidas en los debates si es que se plantean reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.