Gorillaz encandila a Bogotá con una mezcla de sus éxitos y canciones nuevas

El Festival Estéreo Picnic vivió en la madrugada de este 25 de marzo de 2018 su momento más esperado: el concierto de la agrupación inglesa Gorillaz, que con una mezcla de sus más grandes éxitos y las canciones de su más reciente álbum, 'Humanz', encandiló al público bogotano en una noche fría.

En el escenario principal del evento, el vocalista de la banda, Damon Albarn, celebró con los decenas de miles de asistentes sus 50 años, cumplidos el viernes, y contagió con su energía a un público que se entregó al espectáculo y se dispuso a tener una noche inolvidable.



Además del resto de la banda, a Albarn lo acompañaron los ya tradicionales 2-D, Murdoc, Noodle y Russel, que protagonizaron todas las animaciones que aparecieron en las pantallas y evocaron el recuerdo de los videoclips musicales de la agrupación, de los cuales son los personajes principales.



Tanto el guitarrista como uno de los percusionistas generaron también empatía con los asistentes al llevar puestas camisetas de la selección colombiana de fútbol.



Gorillaz intercaló algunos de sus más sonados éxitos como 'Tomorrow comes today' con nuevas canciones como 'Saturn Barz', mientras que su vocalista se bajó del escenario para ponerse de pie en la baranda que separaba al público de la tarima y cantarle a un puñado de afortunados que lo tuvieron frente a frente.



En la medida en la que el tiempo pasó, las canciones que predominaron en el repertorio fueron las del álbum 'Humanz' y con ellas comenzaron a saltar al escenario algunos de los artistas que colaboraron con esa producción.



Dos de los cantantes que acompañaron a la agrupación en la tarima fueron Kali Uchis y De la Soul, quienes ya habían tenido su espacio en el festival y con los que interpretaron 'She's my collar' y 'Superfast Jellyfish', respectivamente.



Más adelante, cuando Albarn comenzó a cantar el ya clásico 'On melancoly hill', la lluvia también se unió pero no consiguió bajar la temperatura del ambiente que, por el contrario, fue creciendo con el paso del concierto.



Al escenario también llegaron Peven Everett, Pauline Black, Little Simz y Bootie Brown, quienes se sumaron al vocalista en algunas canciones y se llevaron los aplausos de los colombianos.



En el concierto tampoco faltaron los clásicos 'Feel Good Inc' y 'Clint Eastwood', esta última con la que se cerró la presentación y en la que Albarn hizo subir al escenario a un aficionado que llevaba un curioso palo con la forma de una guadaña y que se movió por toda la tarima, con lo que logró sacarles sonrisas a algunos miembros de la banda.





Video: YouTube. Canal: Tirzo Gutierrrez Vega.





En la segunda jornada del Estéreo Picnic también tuvo protagonismo el grupo colombiano Bomba Estéreo, que con una combinación de cumbia, rock y folk puso a bailar a los asistentes.



Su vocalista, Li Saumet, invitó a los aficionados a meditar y olvidarse de todo lo que estaba pasando afuera del escenario, situación que llevó al público a conectarse con el espectáculo y a cantar y bailar las reconocidas 'Soy yo' y 'Fuego', con la que se inició la presentación.



El cierre lo hicieron con la canción 'Fiesta', con la que Saumet mostró su orgullo al presentarse en el mismo escenario que Gorillaz lo haría una hora más tarde.



La jornada también tuvo como uno de sus platos fuertes al dj holandés Hardwell, que con una estruendosa fiesta bajó el telón del día dos del Estéreo Picnic en la madrugada de este domingo.



La novena edición del festival, que tuvo en su inauguración a The Killers y Lana del Rey, terminará hoy con los espectáculos de los mexicanos Zoé, los colombianos Diamante Eléctrico, que tocarán con el guitarrista de la mítica banda ZZ Top, Billy F Gibbons; el francés Dj Snake, y los neoyorquinos de LCD Soundsystem, entre otros.