Selena protagoniza el nuevo 'doodle' de Google

La figura de la cantante tex-mex Selena es la elegida por Google para protagonizar este martes su nuevo doodle, una pequeña animación emplazada temporalmente en su página de inicio y que se dedica a personalidades, objetos o lugares de gran relevancia cultural.

El doodle de Selena, visible en la mayoría de países de América, repasa a través de un colorido video animado con su canción Bidi Bidi Bom Bom como banda sonora el legado de la conocida como la "reina de la música texana", que fue asesinada a tiros por la presidenta de su club de fans cuando sólo tenía 23 años.

Video: YouTube, cuenta: googledoodles





Este doodle es el resultado de dos años de trabajo de Google y ha contado con la colaboración de la familia de la cantante.



"Mi familia y yo estamos honrados y extremadamente emocionados de haber trabajado con Google en este doodle no sólo como una manera de celebrar la vida de Selena y los sueños que alcanzó sino también como un tributo a los fans de Selena en todo el mundo", dijo en un comunicado la hermana de la artista, Suzette Quintanilla.

De manera paralela al lanzamiento del 'doodle', Google también desveló una exposición digital con imágenes en alta resolución de Selena.

El 'doodle' de Selena fue, además, un proyecto muy especial para Perla Campos, de origen latino y que es la supervisora de márketing para Google Doodle.



Campos explicó en una entrevista telefónica con EFE que, desde que era una niña en un pequeño pueblo de Texas, consideró a la cantante como su "heroína": "Viendo a Selena aprendí que puedo tener sueños grandes y que con esfuerzo los puedo lograr".



"No sería la persona que soy si no hubiera sido por su ejemplo", añadió Campos, quien recordó el día en el que en Google le preguntaron a quién le dedicaría un 'doodle' si tuviera el poder para hacerlo.



"Sin esperar dije Selena, porque yo nunca me he visto a mí en la página de inicio de Google", aseguró Campos.



"Creo que eso es algo que podemos hacer para que las minorías del mundo vean algo (en Google) que les celebra a ellos y a su cultura", dijo en referencia a la gran influencia de Selena dentro de la población latina de Estados Unidos.



De la misma forma, Campos aseguró que un buen 'doodle' es una combinación de arte y cultura que cuente una "buena historia".

"Si la historia está ahí, siempre vamos a encontrar una manera de representarla con el arte de un doodle", finalizó.