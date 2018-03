Las historias detrás del doodle que rinde homenaje a Gabriel García Márquez

Desde la cabeza de un hombre se despliega un paisaje con un sinfín de colores, donde se ve un tren, dos personas de la mano y algunos edificios que guardan sus historias. Así es el doodle con el que hoy (6 de marzo del 2018) Google recuerda el nacimiento de Gabriel García Márquez.

El gran Gabo nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue periodista, escritor, guionista y un referente inigualable del realismo mágico. Su obra más conocida es 'Cien años de soledad', uno de los grandes ejemplos de este movimiento literario.



La cabeza de ese doodle es la del famoso escritor y el gráfico que emana de ella, como un gran sueño, está repleta de simbolismos que hacen alusión a su gran obra.



Infoabe habló con Matthew Cruickshank, creador de este gráfico que se ve hoy en el buscador de Google, quien explicó cada uno de los detalles que se aprecian en este tributo.



1. Los fundadores de Macondo



La pareja que está de la mano y se puede ver en el centro del dibujo son José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Se casaron y fundaron Macondo. Se dice que esa ciudad imaginaria tiene rasgos de su pueblo natal. Apenas unas pinceladas, porque en realidad va mucho más allá de eso. Según explicó el escritor alguna vez, Macondo es "un estado de ánimo, más que un lugar".



Su obra tiene retazos de su historia, en los pequeños detalles y a veces, también, en los grandes detalles. Dicen que su abuela Mina sirvió como inspiración para crear nada menos que a Úrsula.



2. La mariposa amarilla



"La mariposa amarilla es un símbolo muy relevante de 'Cien años de soledad' vinculado a uno de los personajes del texto, por eso decidí animar este elemento", destaca Cruickshank, en diálogo con Infobae.



La mariposas preceden las apariciones de Mauricio Babilonia. Son un símbolo del amor que lo unen a Meme. Cuanto más crece ese amor, más extensas se vuelven las bandadas de mariposas.



3. El tren



La llegada del tren es recibida con sorpresa por los habitantes de Macondo. Así se describe ese medio de transporte que tanto protagonismo tendrá en ese mágico pueblo.



"El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias, y tantos halagos y desventuras, y tantos cambios, calamidades y nostalgias había de llevar a Macondo", se lee en el texto donde se describe su llegada.



4. El galeón



"Habla de la ambición del coronel de hacer un pueblo cerca del mar, pero que finalmente termina emplazado en la selva", analiza Cruickshank.



En 'Cien años de soledad', se hace alusión al hallazgo del galeón como "un indicio de la proximidad del mar, que quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo".



5. Peces dorados



En un comienzo, el coronel Aureliano Buendía se dedicaba a hacer peces de oro que luego vendía como fondo de financiamiento. Luego de la guerra, vuelve a fabricar esos peces pero al finalizar su tarea, los derrite y vuelve a comenzar su trabajo otra vez. Repite ese hacer y deshacer hasta el fin de sus días, como si fuera Penélope, tejiendo y destejiendo, en una suerte de eterna espera,



6. La iglesia



¿Hay algún detalle oculto algo que se no se vincule a Cien años de soledad?. "Sí, está el edificio blanco del medio se asemeja a la iglesia donde Gabriel García Márquez fue bautizado"; cuenta el creador, haciendo referencia a la iglesia de San José en Aracataca, ciudad natal del Nobel colombiano.



7. La vegetación



"Me llevó tres semanas hacer este trabajo. Comencé con varios dibujos previos y finalmente nos decidimos por éste. Le dediqué mucho tiempo a graficar bien la selva, por eso cada una de las plantas, y toda la vegetación, allí tiene muchos detalles", concluyó el dibujante.



Este doodle homenaje se puede ver desde el buscador de 37 países de distintos continentes que van desde Colombia y México, sitios donde García Márquez transcurrió la mayor parte de su vida.



También se puede ver por desde otros lugares de América Latina como Argentina, Perú, Brasil, Costa Rica. También en algunos sitios de Europa y Asia como como Croacia, Grecia, España, Estados Unidos, Indonesia, Irlanda, India, Rusia, Israel y Lituania, entre otros.



"En la Fundación creada por Gabriel García Márquez en Cartagena celebramos que se le haya dedicado este lindo doodle el día de su cumpleaños. Lo vemos como otra forma en la que su memoria nos inspira para reconocer, tal como lo promovemos en el proyecto Centro Gabo, que la curiosidad y la investigación son los mayores motores de la creatividad y el conocimiento", analizó Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), en el comunicado oficial difundido por Google.



Gabo estaba comprometido no sólo con la literatura, sino con su visión política. La pasión, después de todo, difícilmente se elija. Simplemente ocurre. Y a él le sucedía.



Tuvo una amistad con Fidel Castro, a quien admiraba y en más de una oportunidad dijo que creía que el socialismo era una "posibilidad real para América Latina".



Cuando vivió con su familia en Barcelona formó parte del grupo intelectual que se oponía al régimen franquista; y en 2006, junto a otros importante referentes de América Latina, apoyó la independencia de Puerto Rico, por medio de su adhesión a la Proclama de Panamá.

Escribió novelas, cuentos, reportajes y guiones. Su trabajo le valió varios reconocimientos en todo el mundo, entre ellos el Premio Nobel de la Literatura en 1982, por su obra más famosa, 'Cien años de Soledad', la que hoy es protagonista del doodle con el que lo recuerda Google.