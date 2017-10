Los golpes pueden perjudicar a la memoria episódica

Nueve contusiones cerebrales y ataques isquémicos transitorios –miniderrames que se extienden por unos cuantos minutos- son los responsables de la pérdida de memoria de Frankie Muniz, el protagonista de la popular serie estadounidense ‘Malcolm in the Middle’.

El actor de 31 años confesó la semana pasada que olvidó su paso por la serie, que arrancó en el 2000 y que terminó después de seis años. Allí, Muniz interpretaba a un niño con un coeficiente intelectual superior a la media y con memoria fotográfica.

“Me han hablado de Malcolm, pero yo no tengo recuerdos de estar en la serie. Me entristece un poco no acordarme de estas cosas”, dijo el actor que ahora participa en el programa ‘Dancing with the stars’.



Ramiro Montenegro, neurólogo ecuatoriano, contó que las contusiones se producen por golpes en la cabeza y que, por más mínimos que sean, repercuten en la función cerebral. Añadió que los traumatismos craneoencefálicos se clasifican en leves, moderados y severos, y que, dependiendo de la intensidad, una persona puede desarrollar demencia postraumática, cuyo síntoma fundamental es el deterioro de la memoria.



Este es uno de los escenarios a los cuales se habría podido enfrentar el actor, quien luego de su paso por la TV sufrió un severo accidente en el 2009, mientras se especializaba como profesional en el mundo de las carreras automovilísticas. De hecho, en una entrevista para la revista People, él señaló que, desde que dejó el set de ‘Malcolm in the Middle’, se ha roto 38 huesos en estos años.



Montenegro también apuntó que en el momento en que se produce una contusión cerebral, la persona pierde la conciencia durante un par de segundos o minutos.

Aclaró que la pérdida de la memoria, que en el caso de Muniz sería de tipo episódica, también podría deberse a la presencia del alzhéimer, una enfermedad que cubre el 70% de todos los tipos de demencia. Esta patología ataca a persona que sobrepasan los 60 años. Sin embargo, hay una variante: el alzhéimer de inicio temprano, que ha afectado también a personas de 35. El alzhéimer de inicio temprano está relacionado con la herencia genética.



Los ataques isquémicos, que empezaron en el 2012, es otro de los motivos que el mismo Muniz sortea como posible causa para su condición. Estos provocan que el abastecimiento de sangre al cerebro se corte momentáneamente, causando la pérdida del oxígeno en el mismo. Él estima que ha tenido cerca de 15 eventos similares, lo que podría haberle causado esta pérdida de memoria.



En la entrevista para People, él señala que sabe cuándo sufrirá un ataque ya que empieza a olvidar los rostros familiares de su entorno. Luego se siente mareado y pierde el sentido.



Para conocer la causa real de su situación y descubrir si es reversible, es necesario someterse a una serie de exámenes. Según Diego Correa Monge, también neurólogo, los edemas influyen en el funcionamiento normal del cerebro. Muniz admitió que, a pesar de su problema, ha evitado a los médicos, pues ha preferido mantener su enfermedad en reserva. “No sé qué las causa. Es simplemente cómo funciona mi cerebro, así que pensé que era normal”, dijo luego de que se divulgara su estado de salud.