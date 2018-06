Gina Rodríguez financiará estudios de indocumentada con dinero de su campaña para los Emmy

LEA TAMBIÉN

La actriz Gina Rodríguez dijo que usará el dinero de su campaña para los premios Emmy para financiar la carrera universitaria de una joven indocumentada, informaron medios de prensa el jueves 21 de junio del 2018.

La actriz de 33 años busca entrar en los nominados de los premios más importantes de la televisión por la cuarta temporada de su comedia 'Jane the Virgin' que transmite el canal CW.



Pero no quiere entrar en lo que llama el “extravagante baile” de la campaña para que el show sea “considerado” para concursar por el galardón. “Cualquier cosa que hagas requiere una gran cantidad de dinero”, dijo la actriz hija de padres puertorriqueños al sitio The Hollywood Reporter.



El dinero, que por lo general se invierte en vallas publicitarias, material promocional, fiestas y proyecciones especiales, irá esta vez a una beca en la reconocida universidad Princeton para financiar la carrera de cuatro años de una joven indocumentada.



“Nuestro show siempre ha aprovechado cualquier oportunidad para ayudarme a hacer algo por la comunidad latina”, indicó la intérprete de 33 años. “Así que le pregunté a mi productor ejecutivo Jennie [Snyder Urman], si podíamos hacer algo diferente con el dinero este año”.



Ambientada en Miami, 'Jane the Virgin' reúne a un elenco mayoritariamente hispano para contar la historia de una joven muy religiosa que es accidentalmente inseminada durante una visita al médico.

Rodríguez ganó el Globo de Oro en 2015 por su papel, que hasta ahora no le valió ninguna nominación al Emmy.



“Es un tabú hablar sobre cómo se gasta el dinero, es la realidad”, dijo Rodríguez, integrante del Hispanic Scholarship Fund desde 2015. “Creo que compartir esto puede inspirar a otras personas a hacer algo similar”.



Las nominaciones a los Emmy serán anunciadas en julio. La AFP contactó al equipo de Rodríguez, que hasta ahora no respondió a la solicitud de un comentario.