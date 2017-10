'Gilmore Girls' y 'Fuller House', series preferidas para maratones de Netflix

Las series 'Gilmore Girls: A Year in the Life' y 'Fuller House' fueron las preferidas de los usuarios de Netflix para verlas en forma de maratones, sesiones intensivas en las que el espectador ve capítulos uno tras otro sin descanso hasta terminar la temporada en pocas horas.

Según los datos facilitados por Netflix en un comunicado, 8,4 millones de sus usuarios han visto alguna vez una temporada completa de una serie en menos de 24 horas desde su momento de estreno.



Netflix destacó que este patrón de conducta es una de las novedades que han traído las plataformas audiovisuales en línea frente al consumo tradicional de televisión. "Existe una satisfacción única al ser el primero en terminar una historia, ya sea la página final de un libro o los últimos momentos culminantes de tu serie favorita", indicó el vicepresidente de series originales de Netflix, Brian Wright.



'Gilmore Girls: A Year in the Life' y 'Fuller Housre encabezan la lista de shows preferidos de los usuarios de Netflix para sus maratones televisivas, seguidas de 'Marvel: The Defenders', 'The Seven Deadly Sins', 'The Ranch', 'Santa Clarita Diet', 'Trailer Park Boys', 'F is for Family', 'Orange is the New Black' y 'Stranger Things'.



Por otro lado, Canadá es el país que cuenta con un mayor porcentaje de usuarios de Netflix que acaban las temporadas de sus series favoritas en menos de 24 horas. Por detrás de Canadá se situaron Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Alemania, México, Australia, Suecia y Brasil.