George Clooney y Amal, embarazada, abandonan los destinos 'peligrosos'

George Clooney y su esposa Amal decidieron poner fin a sus viajes a destinos peligrosos debido al embarazo de ella, que espera gemelos, contó el actor estadounidense al semanario francés Paris Match.

“Hace tres años que se dice que Amal está embarazada y esta vez, es verdad”, dijo Clooney, de 55 años, que este viernes 24 de febrero de 2017 recibirá un premio honorífico en los César, los premios cinematográficos más importantes de Francia.



“¿Cómo no estar ansioso ante esta inmensa responsabilidad? Dar vida a un bebé en este mundo.... ¡dos, incluso!”, afirmó el actor, precisando que ni él ni su esposa, una reputada abogada, quieren conocer el sexo.



La pareja, que se casó en 2014, decidió ahora “ser mucho más responsable, evitar el peligro” . Por eso, “ya no iré a Sudán del Sur ni al Congo, Amal no viajará más a Irak y evitará los lugares donde no es bienvenida”, explicó el actor, muy involucrado en campañas solidarias en África.



Paralelamente, Clooney se expresa sobre la polémica que envuelve desde hace décadas al cineasta franco-polaco Roman Polanski, acusado de violación a una menor en Estados Unidos.



“No conozco suficientemente el caso Polanski para hablar en detalle del tema. Por lo que entiendo, Polanski llegó a un acuerdo con el juez y este no lo respetó. Sé también que la víctima hoy en día le apoya”, dijo.



“Cuando pensamos en todo lo que ha vivido este hombre de 83 años, es horrible imaginar que todavía estén detrás de él”. “Creo que Polanski necesita poner punto y final a esta historia”, añadió.



Bajo la presión de las asociaciones feministas, Polanski -cuya primera esposa Sharon Tate fue asesinada en 1969-, tuvo que renunciar el mes pasado a presidir la ceremonia de los César del viernes.

El cineasta está acusado de haber violado en 1977 a una adolescente de 13 años en Los Ángeles. Su defensa afirma que se llegó a un acuerdo amistoso, pero que el juez a cargo del caso dio marcha atrás. La víctima Samantha Geimer pide el abandono definitivo de las acusaciones.