Gente de Zona invita a bailar las penas con nuevo tema

Para Gente de Zona no hay pena que no se pueda curar bailando. El popular dúo cubano lanzó el miércoles 4 de junio del 2018, Te duele, una



""Yo creo que es la mejor forma de celebrar un rompimiento porque es una canción como se caracteriza Gente de Zona, un grupo que hacer bailar a la gente, que quiere darle alegría a pesar de cualquier problema que pueda haber en la vida", dijo Randy Malcolm, integrante del dúo.



"Es una canción súper interesante porque pienso que a todo el mundo le cuesta un poco pasar por una experiencia trágica pero ponerle alegría a la vez", expresó por su parte Alexander Delgado, la otra mitad del dúo. "Creo que es una canción donde una mala experiencia de una relación tratamos de convertirla en música y que la gente lo disfrute, que el que haya vivido una situación como ésta se pueda identificar y a la vez pueda bailar nuestra música".



Te duele y su respectivo video musical llegan más de un año después de "Si no vuelves", el exitoso primer sencillo del que será su próximo álbum, "Otra cosa".



Malcolm dijo que se tomaron tanto tiempo porque querían escoger cuidadosamente las canciones y hacer algo mientras que Delgado adelantó que será una producción mucho más romántica que las anteriores, con invitados que quizás sus no imaginarían, como el cantautor venezolano Franco de Vita y el intérprete brasileño de música sertaneja Gusttavo Lima.



"También tenemos muchos invitados cubanos, no solamente artistas internacles", añadió Delgado, la voz más grave del dúo urbano. "Va a ser un disco que musicalmente abarca bastante. Yo espero que a la gente le guste mucho". El video es sobre una chica que quiere regresar con su pareja tras haberle sido infiel "pero ya no hay vuelta atrás", como dijo Malcolm.

"Fuiste tú quien se marchó cuando más necesité tus besos / fuiste tú quien se alejó, me dijiste que no había regreso. Ahora es que el amor te duele, te duele, te duele", dice parte del tema escrito por el dúo con Angel "Pututi" Arce y Beatriz "Bea" César. El video, que incluye una multitud de extras y bailarines, fue dirigido por Daniel Durán, con quien ya habían trabajado en clips como "Más macarena", junto a Los del Río, y "Si no vuelves".



Destacar las bondades de su tierra natal también era importante para estos músicos hoy radicados en Miami. "Cuba es uno de los lugares que tienen unas grandes locaciones para realizar videoclips ahora y quisimos en esta propuesta como que dar a entender parte de los paisajes que tiene Cuba, parte de las fiestas que se hacen en nuestro país que representan nuestra cultura", señaló.



Para Malcolm, pese a tratarse de una canción de desamor, Te duee es "como la segunda 'Gozadera, su megaéxito de 2015 con Marc Anthony, cuyo video oficial ha sido reproducido más de 1 000 millones de veces en YouTube hasta la fecha.



"Para nosotros es un logro saber que de Cuba siempre soñamos poder entregarle música a todo el mundo", dijo sobre esa hazaña. "Esperemos a ver qué va a pasar con Te duele"