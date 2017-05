Falleció Genaro Delgado Parker, empresario de medios en el Perú

El empresario Genaro Delgado Parker, uno de los pioneros de los medios de comunicación electrónicos en el Perú, murió este sábado 27 de mayo de 2017 en Lima por causas naturales, a los 88 años, informó el periodista Hugo Coya, autor de su más conocida biografía.

Coya dijo en el Canal N de televisión que la salud de Delgado Parker estaba muy menguada, pues a su leucemia y dos derrames cerebrales sufridos en los últimos años se les sumó una aparatosa caída que tuvo en la casa, lo que lo sometió a una silla de ruedas en los últimos años.



El fallecido fue uno de los primeros empresarios de televisión en el Perú al fundar a fines de la década de 1960 el canal Panamericana, a lo que en 1963 sumó la creación de la radio RPP (originalmente Radio Programas del Perú), convertida en la más importante del país durante décadas en materia informativa.



Asimismo, Delgado Parker fue pionero de la televisión por cable e introdujo la telefonía celular en el Perú a través de su empresa Telemóvil, que luego vendió a la transnacional estadounidense Bellsouth.



Durante su larga trayectoria, Delgado Parker se convirtió además en uno de los personajes más polémicos del país, pues sus críticos le reprochaban el aprovechamiento que hacía de su poder y su cercana amistad con las clases gobernantes.



"Era un hombre con poder y lo reconocía y se jactaba de eso", señaló Coya, autor del libro 'Genaro' y hoy director del sistema de radio y televisión del Estado. Delgado Parker también protagonizó episodios sonados por sus peleas con diversas personas, incluidos sus hermanos -también dedicados al negocio- y por las cuantiosas deudas que acumuló, incluidas las que tenía con periodistas por salarios no reconocidos.



La frase "Págame, Genaro", se usa hasta hoy en la jerga popular peruana cuando alguien no quiere admitir sus acreencias. El empresario estaba retirado y ya no tenía manejo ni sobre Panamericana, hoy un canal de baja sintonía, ni sobre RPP, convertida en un poderoso conglomerado que incluye un canal de televisión y un portal web además del sistema de radioemisoras. Coya indicó que el funeral será en las próximas horas en estricto privado.