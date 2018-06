Funka Fest abrió sus puertas este 16 de junio para la música, arte y gastronomía

LEA TAMBIÉN

Guayaquil inauguró la tercera edición del Festival de Artes Escénicas Funka Fest. Este evento abrió sus puertas al público a las 12:00 de este sábado 16 de junio del 2018 y tendrá como invitados principales a las bandas internacionales The Drums y Café Tacvba.

En esta nueva edición la jornada será únicamente por este día, a diferencia de la primera que duró tres días y la segunda, dos. Gloria Gallardo, directora de la Empresa de Turismo Municipal de la ciudad fue la encargada de la apertura. Ella agradeció resaltó esta iniciativa porque incentiva a los jóvenes a involucrarse en el mundo del arte.



A las 12:20 se abrió el talón a dos de las primeras obras de teatro: El enemigo y Sonido blanco. El enemigo es una puesta en escena del dramaturgo argentino Eduardo Pavlovsky. María Paula Ortega y Cristian Aguilar escenificaron estar en la Batalla del Cenepa.

A lo largo del día estaba previsto se presenten once artistas, diez de Ecuador y uno de Turquía, quienes presentarían sus obras en el Palacio de Cristal. Ellos son Gabriela Chérrez, Anthony Arrobo, Tayron Luna, Cristian Villavicencio, Roger Pincay, Dennys Navas, Colectivo Los Plásticos, Hamza Kirbas, Alvear, David Palaciosş y Gabriela Fabre. El curador de esta tercera edición es Eduardo Carrera.



El encuentro artístico cerrará con la presentación de las dos bandas internacionales. The Drums es una banda de indie-pop estadounidense nacida en Brooklyn, Nueva York, formada con dos integrantes de la extinta Elkland.



Mientras, la noche cierra con la presentación de Café Tacvba, ganadores de 10 grammys y que actualmente están promocionando su último sencillo, producido por su propia firma, al que han llamado Jei Beibi. Está previsto inicie el show a las 00:00 y se extienda hasta las 01:15 del domingo 17 de junio.



Pero este evento también da espacio para la gastronomía. Ocho chefs independientes ofrecen sus productos, entre ellos Tai Suki Taiyataki que ofreció un pastel japonés con masa de waffle en forma de pez.



También esta Ville Crepes con opciones de waffles de sal y dulce. También los alfajores artesanales de manjar, chocolate, nutella y nueces de Emiley.



La Pizzeria, las costillas y alitas de Munchies y los helados hechos con nitrógeno The Nice Lab son otras opciones.