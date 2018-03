Fundador de las tiendas de discos Tower Records muere a los 92 años

Russ Solomon, el fundador de Tower Records, un imperio de tiendas de discos con sede en California que fue arrasado por la revolución de internet, falleció a los 92 años, informó el 5 de marzo del 2018 su hijo Michael.

Solomon falleció en su casa de Sacramento, la capital del estado de California, aparentemente de un ataque cardíaco mientras miraba la ceremonia de los Oscar, en la noche del domingo 4 de marzo, dijo Michael al diario Sacramento Bee.



James Donio, presidente de la Music Business Association, expresó este lunes su pesar por la desaparición de Solomon y saludó su trayectoria.



“Russ era bastante abierto y mantener una conversación con él sobre el negocio de la música siempre dejaba invalorables enseñanzas”, dijo en un comunicado.



Salomón fundó Tower Records en tiempos en que las ventas de discos arrasaban en Estados Unidos.



Tower Records buscaba crear acogedores espacios para los amantes de la música en sus tiendas físicas, que se multiplicaron en los años 1960 y 1970.



La firma tuvo una particular presencia en el corazón de la industria musical estadounidense, al instalar sucursales en el Sunset Boulevard de Hollywood y East Village de Nueva York.



En un documental de 2015, 'All Things Must Pass', dedicado a Tower Records, el artista Elton John recordó cómo cada martes por la mañana acudía a la tienda de Hollywood a conversar con sus empleados sobre música y llevarse montañas de discos de vinilo.



El padre de Solomon había sido propietario de un comercio llamado Tower, que vendía desde dulces y perfumes hasta bebidas, en Sacramento.



En el documental, un joven Solomon cuenta que compraba discos usados por tres centavos de dólar y los revendía, antes de dedicarse de lleno a la industria discográfica con la fundación de Tower Records en Sacramento, en 1960.



Tras décadas de grandes ganancias, la compañía entró en crisis a mediados de la década de 1990 y acabó sucumbiendo a la competencia de internet. En 2006 debió cerrar todas sus tiendas y fue liquidada.



Sus locales en Japón, uno de los mercados musicales más resistentes, no fueron afectados por la bancarrota de la empresa y varios siguen abiertos, incluyendo en Tokio.



La quiebra de Tower Records se produjo antes del reciente renacimiento de las tiendas de discos, producto del renovado interés por el vinilo. Varios centenares de estos comercios abrieron en Estados Unidos en los últimos cinco años.