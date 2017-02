Fundación Museos de la Ciudad anunció la salida de León Sierra del CAC

El pasado lunes 20 de febrero de 2017, el director encargado de la Fundación Museos de la Ciudad, Andrés Palma, envió un comunicado en el que se informó la salida de León Sierra de la coordinación del Centro de Arte Contemporáneo. El artista y gestor cultural ha desempeñado ese cargo desde hace un año.

Según Palma, esta es una decisión que se tomó en la Fundación Museos de la Ciudad en conjunto con la Secretaría de Cultura.

​

El comunicado invita, además, a artistas y gestores culturales para que participen en la convocatoria para designar a un nuevo coordinador del Centro de Arte Contemporáneo. La postulación se puede hacer a través de la página web de la Secretaría de Cultura hasta el 17 de marzo y, según el documento emitido, se dará mayor importancia a los participantes que hayan desempeñado cargos de gestión cultural pública.



Sierra indicó que aún no ha recibido una notificación oficial y que, mientras eso no suceda, no dará declaraciones sobre su salida. Sin embargo, dijo que enviará una carta pública sobre su postura sobre esta decisión, pues considera “importante que dé mi punto de vista, porque yo gané ese concurso público”.

Durante las semanas que dure la nueva selección de coordinador, el Centro de Arte Contemporáneo contará con la presencia del coordinador encargado, Christian Munch, que actualmente se desempeña como jefe de Museografía del Museo de la Ciudad.

“El encargo que tiene (Munch) es el de respetar el trabajo de León (Sierra) y de todo su equipo”, explicó Palma.