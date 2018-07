Freddie Mercury es la estrella en el nuevo avance de la película de Queen

LEA TAMBIÉN

Con la mezcla de dos de las canciones más icónicas de Queen: We are the champions y Bohemian Rhapsody inicia el segundo tráiler de la película que girará alrededor Freddie Mercury y la vida del vocalista de la mítica banda de rock británica. Este 17 de julio del 2018 salió a la luz el segundo tráiler del filme biográfico que tiene previsto estrenarse el próximo 2 de noviembre.

El pasado 15 de mayo ya había salido a la luz el primer adelanto de la película y fue publicado en la página oficial de Queen, ahí se especificaba que la producción busca ser una "celebración de Queen, su música y su extraordinario vocalista principal Freddie Mercury". Sobre el controversial vocalista la banda publicó, en su cuenta de Facebook, que "(Freddy) desafió los estereotipos y quebrantó las costumbres para convertirse en uno de los artistas más queridos del planeta".

En el segundo tráiler se pueden ver imágenes del proceso de composición de la banda, el momento en el que crearon la canción We are the Champions y también de la grabación de Bohemian Rhapsody, canción que dio nombre a la película biográfica de Queen. Al igual que el primer tráiler, este segundo fue publicado en la cuenta oficial de Facebook de la banda y hasta la mañana de este 17 de julio ya ha sido compartido más de 11 000 ocasiones en menos de una hora.





En este filme el actor estadounidense de origen indio, Rami Malek, será el encargado de personificar a Freddie Mercury. Los otros actores que interpretarán a los miembros de Queen serán: Gwilym Lee que actuará como el guitarrista Bryan May, Ben Hardy que encarnará al baterista Roger Taylor y Joseph Mazello como el bajista John Deacon. Ellos estarán bajo la dirección de Dexter Fletcher y Bryan Singer.