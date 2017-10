Protagonista de ‘Malcolm el del medio’ no recuerda nada de la serie

Frankie Muniz, quien dio vida a Malcolm Wilkerson en la aclamada serie ‘Malcolm el del medio’ reconoció en una entrevista para la revista People que debido a la pérdida de su memoria no recuerda haber participado en el programa.

El actor reveló a People que no le ha sido sencillo hablar sobre la pérdida de su memoria. “Es algo de lo que nunca he querido hablar, porque soy yo y así es mi vida”, dijo. “La verdad es que yo no tengo recuerdos de haber estado en el show”, reconoció.



“Durante los últimos 10 años, mi mamá ha hablado sobre viajes a los que fuimos o eventos grandes. Esas son como historias nuevas para mi”, admitió Muniz. “No sé cuál es la causa, no es algo que he investigado, mi cerebro es así, así que pensé que era algo normal. No sabía que debía recordar haber estado presente en los Emmys cuando era joven”, dijo.



Muniz, ahora de 31 años, tiene problemas de memoria a largo plazo. Según informa el medio Huffington Post, ha sufrido de ataques isquémicos transitorios, breves accidentes similares a los derrames cerebrales que “cortan el suministro de sangre al cerebro”. Estos episodios, sumados a un estimado de nueve concusiones han llevado al actor a perder la memoria de sus días en la serie.

Actualmente, Muniz participa en el programa 'Dancing With The Stars' en el que compite junto a Witney Carson. A ella le confesó que en el 2009, Muniz estuvo involucrado en un grave accidente de tránsito mientras competía como corredor de autos profesional. Como consecuencia del choque se rompió la espalda, las manos y las costillas.