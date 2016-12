Franco de Vita denuncia la crisis en Venezuela en su nuevo álbum

El cantautor venezolano Franco De Vita dio un giro a su tradicional estilo de baladas románticas al sumar en su nuevo disco 'Libre' canciones de denuncia política y tono social, preocupado por la situación que atraviesa su país.

"Empecé a ver cosas que realmente no me pude callar. La falta de medicamento, de comida. La gente tiene que hacer filas para obtener comida y ahí se armó el negocio del siglo. No hay atención médica, menos medicina. Niños que se mueren por falta de atención. Y me dije: 'Ya no te puedes callar' y de ahí sale este disco", explicó De Vita en una entrevista que publica hoy (20 de diciembre de 2016) el diario Clarín.



El músico, autor de clásicos románticos como Te amo y Si tú no estás, reconoció que recibió anteriormente críticas en su país tanto por sus silencios como por sus declaraciones sobre Venezuela.



"Si hablas porque hablas, si te callas, porque callas. Siempre te cuestionan. Intenté ser objetivo y decir lo que medianamente pensaba porque muchas veces me guardé muchas palabras", señaló De Vita, quien reconoció que muchas veces calló por cuestiones "de seguridad".



"En cierto modo ese miedo puede existir. Porque tú te montas en una tarima, y qué se yo... Esta gente es tan extremista. Son terribles. Yo no he ido a Venezuela a cantar en este último tiempo. Estoy seguro que no puedo cantar, que no puedo articular palabra. Puedo volver, pero no me apetece hacer fiesta", sostuvo el cantautor que reside actualmente en España. "Cuando vuelva, lo único que quiero es hacer un concierto gratis".



De Vita fue en tanto muy crítico con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y cuestionó que fuera recibido por el papa Francisco. "Sentí mucha ira. Afortunadamente nos enteramos de eso, pero me extrañó de Francisco. Evitando cualquier tendencia política, esa bendición fue terrible. A un hombre así no se le puede dar ninguna bendición porque este hombre está haciendo desastres", advirtió.

En este contexto, el músico compuso a su nuevo disco con "la necesidad de buscar, combinar, de hacer cosas que no había hecho antes". Y define al tema Libre como la canción con la que más se identifica: "Es un tema de un momento específico, un momento fuerte, en fin, y que no todo el mundo está receptivo para este tipo de temática".

Video: YouTube, cuenta: FrancodeVitaVEVO.