Francia reduce el castigo del consumo de cannabis

El consumo de cannabis en Francia, que hasta ahora podía ser penado con la cárcel, será castigado antes de fin de año con multas, como prometió en su campaña el presidente Emmanuel Macron, anunció este viernes 26 de mayo del 2017 el portavoz del Gobierno, Christophe Castaner.

Sin embargo, Castaner advirtió que la medida no equivaldrá a una despenalización.



El ministro de Interior, Gérard Collomb, anunció que en los próximos meses se establecerán multas por el consumo de esta droga, hasta ahora reprimido con penas de cárcel y 3 750 euros de multa.



“El año pasado se detectaron 180 000 personas que consumían drogas. De media, el procedimiento le lleva a la policía o al gendarme seis horas, y lo mismo al magistrado encargado del caso. Al final, hubo 20 000 amonestaciones u órdenes terapéuticas. ¿Es el sistema eficaz? No”, apuntó Castaner.



“Lo que cuenta hoy en día es ser eficaz”, agregó, para descargar de trabajo “a nuestros policías y gendarmes para que estén más presentes en casos esenciales”.



La multa “no es una despenalización”, insistió Castaner, recordando que el presidente francés “no deseaba abrir ese debate, pues consumir estupefacientes sigue siendo grave y peligroso para la salud”.



En 2014, 17 millones de personas en Francia afirmaron haber consumido cannabis en su vida y 700 000 lo consumían a diario, según el Observatorio Francés de Drogas y Adicciones.



Los sindicatos de policías acogieron favorablemente la noticia.



El UNSA Police elogió la medida al considerar que “los procedimientos habituales relativos a los consumidores (de drogas) eran hasta ahora demasiado pesados” y que “nunca han demostrado la menor eficacia en materia de lucha contra el tráfico”.



Sin embargo, entre los magistrados el anuncio no tuvo el mismo éxito. “Eso no cambiará gran cosa y no va a desatascar los tribunales”, declaró Virginie Duval, de la Unión Sindical de magistrados.



“Si (se hace) para tener una sanción financiera sistemática sin otra reflexión, esto no tendrá ningún efecto. Dará dinero a las cajas del Estado pero no hará que uno reflexione sobre su consumo ” , juzgó Clarisse Taron, presidenta del Sindicato de la Magistratura.