Las fotos de Lady Gaga y su novio en las playas de Los Hamptons

Lady Gaga (32 años) está pasando un buen momento en su vida amorosa. La cantante disfruta de su noviazgo con Christian Carino (49), un representante de artistas que ha trabajado con figuras como Justin Bieber, Simon Cowell, Christina Aguilera, Jennifer López y Miley Cyrus.

La intérprete de Joanne y su pareja fueron a las playas de Los Hamptons, para relajarse y descansar. Este destino exclusivo es elegido para vacacionar por muchos estadounidenses de clase alta de la ciudad de Nueva York. Incluso muchos famosos tienen casas allí.



Aunque ella suele vestirse de manera extravagante, en esta oportunidad lució una simple bikini negro y unos anteojos de sol. La popular artista se robó todas las miradas al mostrar su figura impecable.

La cantante estadounidense compartió una copa de vino con su pareja. Foto: Infobae

En una de las fotos, se puede ver que Lady Gaga compartió una copa de vino con su pareja. Además, luce el enorme y costoso anillo de compromiso que le dio Christian Carino. Aunque ella aceptó su propuesta de matrimonio, todavía no trascendió cuándo será la boda.





Esta no es la primera vez que la cantante está comprometida. Con el actor Taylor Kinney estuvieron en pareja durante cinco años y planificaron casarse. Sin embargo, se distanciaron en 2017.



En el plano laboral, en octubre llegará a los cines 'A Star is Born' (Nace una estrella), una película que protagonizó con Bradley Cooper. Es una remake del filme que encabezó Barbra Streisand en 1976.