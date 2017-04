El reconocido fotógrafo Stephen Ferry dicta un taller en Quito

El reconocido fotógrafo estadounidense Stephen Ferry, cuya obra ha sido publicada en los principales medios de comunicación y revistas de talla mundial, como National Geographic, inició la tarde de este viernes 21 de abril del 2017 un taller de Fotografía No Ficción en la sede de la Asociación de Cronistas Gráficos de Pichincha, en el norte de Quito.

Alrededor de 12 fotógrafos de diferentes medios de comunicación, funcionarios de entidades públicas y aficionados a la fotografía documental, se dieron cita a este taller dictado por un referente en el ámbito de la imagen.



Ferry, en un español muy fluido, contó que su interés por la fotografía surgió desde que era un niño, en la ciudad de Boston. Recordó que cerca de su casa existía un estudio fotográfico en el que pasaba gran parte de su tiempo libre.



En ese entonces, Estados Unidos atravesaba una temporada conflictiva, especialmente por la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles. "Donde yo vivía había bastantes disturbios. Gracias a la revista Live y al periódico local pude estar al tanto de todo lo que pasaba. Incursioné como reportero gráfico en 1985 y desde ahí no he parado".



Ferry visitó por primera vez el Ecuador a finales de los noventa, cuando dictó un taller auspiciado por la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, entidad fundada por Gabriel García Márquez.



El fotógrafo también recordó que entabló una sólida amistad con Juan Antonio Serrano, quien fue su alumno. Tras su fallecimiento, la familia Serrano y el colectivo Paradox organizaron el concurso Fotoperiodismo por la Paz. Ferry ha participado varios años como jurado en esta iniciativa.



La idea del taller, dijo, es sacar provecho de las experiencias de los fotógrafos asistentes y aprender a narrar los fenómenos de la sociedad con una visión diferente a lo que se hace en el día a día de los cronistas gráficos.



El taller de Fotografía No Ficción se realizará hasta el próximo domingo 23 de abril.