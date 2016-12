Fernando Espinosa ganó el Lorenzo de Medici Grand Prix

El fotógrafo ecuatoriano Fernando Espinosa recibió el galardón Lorenzo de Medici Grand Prix en la quinta edición del Miami River Art Fair, una de las 24 ferias paralelas que se organizan en torno al Art Basel, uno de los encuentros de arte contemporáneo más importante del mundo.

El reconocimiento lo recibió por ‘Appetite for the Senses’, una serie de 18 fotografías, en gran formato, en las que mezcló imágenes nuevas con varias que fueron parte de ‘Afrodisiaco’, un libro que publicó, junto a Jorge Vinueza, en el 2006.



Las nuevas fotografías para ‘Appetite for the Senses’ mantienen la estética de ‘Afrodisiaco’ -mujeres estilizadas posando con platos de comida gourmet en fondos llenos de rojo carmesí- Sin embargo, para estas imágenes Espinosa imprimió un aire más carnavalesco donde las modelos llevan antifaz y posan con licores en sus manos.



Este fotógrafo quiteño recuerda que la producción de ‘Afrodisiaco’, que se realizó en el Teatro Bolívar, tuvo sus detractores. “El conservadurismo quiteño -dice- estuvo en contra del proyecto porque era un trabajo con mujeres desnudas”.



Con la exposición en el Miami River Art Fair Espinosa cierra un año que empezó con tres muestras en Nueva York sobre una serie fotográfica de los lugares icónicos de esta ciudad. Imágenes que fueron tomadas desde un helicóptero y que las trabajó en inflarojo.



“Con el inflarojo -dice- se capturan ciertas cosas que la cámara no ve. Todo lo que normalmente se ve verde con esta técnica se ve blanco”. Una de las fotografías más llamativas, de esta serie, es la del Central Park, un paisaje copioso lleno de árboles blancos.

La primera vez que Espinosa utilizó esta técnica, para no caer en los clichés de la fotografía contemporánea, dice, fue en la publicación de ‘Galápagos Surreal’, un libro con imágenes de paisajes de las islas. En Tropicalia, uno de sus nuevos proyectos, seguirá esta línea pero esta vez explorando zonas tropicales de EE.UU y Ecuador.