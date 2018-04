Un fósil con nombre de planta es en realidad un pez

LEA TAMBIÉN

Una losa fósil descubierta en Kansas hace 70 años, identificado erróneamente por dos veces, primero como alga verde y luego como cefalópodo, ha sido reinterpretada como un gran pez cartilaginoso.



En un estudio publicado en el Journal of Paleontology, los investigadores del American Museum of Natural History describen las características del animal, pertenciente al grupo que incluye tiburones y rayas, que vivió hace entre 70-85 millones de años.



"Hay muchos ejemplos de taxones extraviados temporalmente en la historia paleontológica, incluidos los helechos que antes se creían eran esponjas y dientes de pez pulmonado que se pensaba que eran hongos", dijo la autora principal, Allison Bronson, estudiante de doctorado en biología comparada en la Escuela de Graduados Richard Gilder del Museo.



"En este caso, la identificación errónea no se produjo debido a la falta de tecnología en ese momento: los científicos familiarizados con la estructura del cartílago podían ver fácilmente que se trataba de un pez condrictio. Los investigadores utilizaron argumentos razonables para sus interpretaciones, pero no miraron fuera de sus propios campos ".



El espécimen enigmático, Platylithophycus cretaceum (una denominación propia de una planta), tiene aproximadamente 1.5 pies de largo por 10 pulgadas de ancho y de la Formación Niobrara en Kansas. La Formación Niobrara es uno de los sitios fósiles-fósiles más diversos de América del Norte, preservando los animales del Cretácico tardío que vivían en los alrededores del Western Interior Seaway, una amplia extensión de agua que divide a Norteamérica en dos masas de tierra.

En 1948, dos paleobotánicos de la Escuela de Minas de Colorado y la Universidad de Princeton compararon la textura de la losa fósil con la de las algas verdes. Describieron dos partes de una planta: superficies cubiertas con placas hexagonales, que llamaron "frondas", y supuestamente filamentos con forma de hilo recubiertos de carbonato de calcio.



En 1968, dos investigadores de Fort Hays Kansas State College que estudiaban cefalópodos de la Formación Niobrara compararon el espécimen con una sepia, basándose principalmente en sus similitudes texturales con un hueso de jibia: el único caparazón interno de la sepia. La reclasificación convirtió a Platylithophycus en el calamar sepiido más antiguo que se haya registrado.



En ambos estudios anteriores, se asumió que el tejido duro estaba compuesto de carbonato de calcio, pero no se realizaron pruebas. Para el nuevo estudio, Bronson y el coautor John Maisey, curador de la División de Paleontología del museo, aplicaron una pequeña cantidad de ácido orgánico diluido a la muestra, un método que se ha utilizado ampliamente en paleontología desde el momento de la descripción de Platylithophycus.



Si hay una reacción, es probable que el material fosilizado esté hecho de carbonato de calcio. Pero si no hay reacción, que fue el caso cuando Bronson y Maisey realizaron la prueba, es probable que esté hecha de fosfato de calcio, al igual que los esqueletos fosilizados de peces cartilaginosos como tiburones y rayas.



La clave más obvia de que Platylithophycus era un pez cartilaginoso son las placas hexagonales en la superficie del espécimen. Después de observar más de cerca con un microscopio electrónico de barrido, Bronson y Maisey reinterpretaron esa característica como cartílago calcificado teselado, que se encuentra tanto en los tiburones y rayas extintos como vivos.



El nuevo estudio sugiere que los 'filamento' descritos anteriormente son en realidad parte de los arcos branquiales, formados por cartílago teselado. Los arcos branquiales son barras curvas cartilaginosas a lo largo de la faringe, o garganta, que sostienen las branquias de los peces. Las 'frondas' se reinterpretan como branquiespinas, proyecciones en forma de dedos que se extienden desde los arcos branquiales y ayudan con la alimentación.



"Creemos que se trataba de un pez cartilaginoso bastante grande, posiblemente relacionado con los rayos vivos que alimentan los filtros como Manta y Mobula", dijo Maisey. "Esto potencialmente amplía el rango de diversidad en la fauna de Niobrara".



Pero debido a que este fósil solo conserva las agallas del animal y no tiene características de identificación adicionales como los dientes, no se le puede dar un nuevo nombre ni se puede reunir con una especie existente. Hasta entonces, este pez todavía llevará el nombre de una planta.