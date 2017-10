El fomento es parte del debate en la cultura

El lunes 16 de octubre de 2017, las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio presentaron la convocatoria pública para aplicar al Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, que para el período 2017-2018 cuenta con tres líneas de apoyo.

La primera línea está dedicada al fomento de proyectos artísticos y culturales donde se incluyen cuatro modalidades: proyectos de investigación cultural, de creación artística, de circulación y programación y de formación y capacitación. En esta línea se seleccionarán 108 proyectos y se entregarán USD 864 000.



La segunda línea de fomento está destinada a la realización de proyectos de festivales de artes. Entre las disciplinas que se tomará en cuenta están: artes literarias y tradición oral, artes escénicas y performance, artes musicales y sonoras y artes plásticas y visuales. Para esta línea se seleccionarán 57 proyectos y se invertirá un monto de USD 896 000.



La tercera línea de financiamiento está dirigida a la creación cinematográfica y audiovisual. En esta se incluyen las categorías de escritura de guion, desarrollo de largometrajes y documentales, producción de cortometrajes y documentales, producción de largometrajes y documentales, promoción y estreno y festivales o muestras. Se invertirán USD 801 000 que serán distribuidos entre 36 proyectos seleccionados.



A criterio de la economista Gabriela Montalvo es pertinente que existan fondos de fomento. Para ella, el problema es que se está reduciendo la política de fomento a la existencia de fondos. “Una política de fondos tiene que incluir un conjunto de programas, de proyectos y de acciones. Desde mi punto de vista lo que se hace es designar, un poco intuitivamente, a cada área sin saber sus necesidades reales.



Montalvo agrega que es necesaria la existencia de una línea base que permita saber las condiciones de cada sector y los objetivos que se quieren alcanzar. “En el caso del cine puede ser que solo interese fomentar la distribución, el cine comercial o el cine comunitario. Eso solo se puede tener claro cuando hay una política”.



La gestora cultural Paola de la Vega sostiene que hay un problema técnico grave en la asignación de fondos porque no existen datos desde el Ministerio que avalen la decisión de asignar una cierta cantidad de recursos para determinados proyectos y regiones. En el 2016, la totalidad del dinero entregado a la zona 9 donde está solo el Distrito Metropolitano de Quito recibió financiamiento para 33 proyectos, un equivalente al 28,45 por ciento de los fondos entregados.



En rueda de prensa, Raúl Pérez Torres, ministro de esta cartera de Estado, anunció que en total se entregarán USD 3 000 000 para 201 proyectos. Para De la Vega que se entregue este monto y no uno mayor o uno menor responde a lo que logró negociar Pérez Torres con el Ministerio de Finanzas.



“La decisión -dice- no tiene que ver con que haya una necesidad específica en determinadas áreas. El monto es arbitrario porque no hay un análisis técnico. No hay alguna información que te diga, por ejemplo, que en el país hay 20 000 artistas visuales y que de ellos solo 10 000 tienen taller propio, y que por esa razón necesitamos fomentar la creación de más talleres”.



En su intervención, el Ministro señaló que en septiembre se firmó un convenio con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo para la entrega de estos recursos, que a su criterio crearán un puente con todos los artistas y manifestaciones culturales que existen en el país”.

Una de las condiciones para que los artistas y gestores culturales accedan a estos fondos es que sean parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación fue establecido en la Ley Orgánica de Cultura. El año pasado los Fondos Concursables entregaron USD 2 000 000.