La Flacso espera que fondos para investigación se incluya en el veto del Ejecutivo

“Una universidad de posgrado sin investigación no tiene razón de ser”. Esta es la frase que resume la preocupación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ante la aprobación de la Ley Orgánica de Extinción de Universidades en la que la Asamblea Nacional incluyó varias reformas a la Ley de Educación Superior.

Mediante una rueda de prensa realizada este miércoles 21 de diciembre de 2016, el director de la Flacso, Juan Ponce, señaló que no se cumplieron los acuerdos a los que llegaron con las autoridades de Gobierno y, al reducir su presupuesto, la continuidad de esa institución de educación superior, su funcionamiento se vería comprometido.



Ponce se refiere al acuerdo que suscribió con la Senescyt y que fue ratificado por el Consejo de Educación Superior, en el que se garantizaban los recursos para investigación. Sin embargo, el director de Flacso, una vez que la Ley llegó a la Asamblea, cambió todo.



Esto porque el contenido de las reformas aprobadas elimina todo financiamiento de investigación para las instituciones de educación superior que operan en el Ecuador bajo convenios intencionales, según la Flacso.



“Las disposiciones permiten que los fondos públicos se utilicen, exclusivamente, para becas, sin que se puedan utilizar otras actividades y, en especial, para investigación”, dijo Ponce.



Según Ponce, autoridades de la Flacso mantienen reuniones permanentes con Senescyt y CES. Sin embargo, tras la inclusión de las reformas en la Asamblea, después de haber llegado a un acuerdo, se mantienen cautelosos frente a nuevos acuerdos hasta se llegue a algo concretó.



Ante la reforma aprobada, la Flacso dice tener dos opciones. La primera es que con en el Veto del Ejecutivo se incluyan los cambios a los que ya se comprometieron. El otro, según Ponce, es el cambio de sede para obtener los recursos necesarios. Sin embargo esperan que el tema se solucione con la intervención del Ejecutivo.



Sobre la posición de la Flacso en lo que se refiere a la repatriación de fondos y activos en el exterior, lo cual también se incluyó en las reformas, Ponce informó que ese centro de educación superior no tiene ni activos no fondos en el extranjero.



Otra preocupación de la Flacso es el retraso de siete meses en la asignación de los recursos. Según Ponce, al momento tienen un serio problema de liquidez que compromete su normal funcionamiento desde enero.