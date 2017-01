Fito Páez llegará a Ecuador con su concierto ‘Solo Piano’

Al son del piano, el artista argentino Fito Páez regresará al Ecuador con su show denominado ‘Solo Piano’, en el que solo utilizará el sonido de ese instrumento.

El músico visitará Guayaquil el próximo 14 de febrero, según la página web de TicketShow, aunque aún no confirma las localidades ni el costo de las entradas. En Quito se presentará el 16 de febrero, en la Casa de la Cultura.



El artista, perteneciente a la época dorada del rock argentino, regresa a los escenarios tras dos años de ausencia. Páez visitó por última vez el país en octubre de 2015, en un concierto de formato similar en Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil. En Quito se presentó por última vez en mayo de 2014.



Los precios de las entradas para el show en Quito varían según la localidad. La más económica (Luneta Alta) tiene un costo de USD 70. Luneta Baja costará USD 95, Platea USD 130 y, finalmente Butaca tiene un precio de USD 60.



Fito Páez se inició en el mundo musical a fines de la década de los 70, desde que tocaba con compañeros del colegio. Juan Carlos Baglietto lo invitó a tocar para su grupo en el año 1981 y, gracias a esta oportunidad, pudo conocer a Charly García. Con García pudo ser tecladista de su banda desde 1983.



En 1984, el músico incursionó como solista y su éxito dentro y fuera de Argentina fue abrumador. Su primer trabajo en solitario fue 'Del 63', publicado ese año.



Su discografía continuó con éxitos como 'Giros' (1985), 'Ciudad de pobres corazones' (1987), 'El amor después del amor' (1992), 'Circo beat' (1994), 'Abre' (1999), 'El mundo cabe en una canción' (2006), 'No sé si se Baires o Madrid' (2008) y su disco más reciente, 'Rock and Roll Revolution' (2014).