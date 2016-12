La Fiscalía acusa a Bill Cosby de 'una vida de agresión sexual' a mujeres

El fiscal del caso del conocido actor estadounidense Bill Cosby lo acusó hoy, miércoles 14 de diciembre, de llevar una "vida de agresión sexual" a mujeres, en una audiencia preliminar del juicio contra el cómico.

Kevin Steele, fiscal de distrito del condado de Montgomery, en Pensilvania (EE.UU.), donde esta semana se celebra otro ciclo de audiencias preliminares, espera convencer al juez de que las 13 mujeres que han acusado a Cosby de abuso deben ser autorizadas a testificar en el juicio contra el actor que empezará en junio de 2017.



"Esto es una vida de agresión sexual a mujeres jóvenes", afirmó Steele, al remarcar que las acusaciones responden al "trabajo del mismo infractor", según informaron los medios locales.



Steele ya había incidido en esa idea este martes, cuando arguyó que, "a lo largo de décadas, (Cosby) participó en un patrón de asalto sexual no consentido a mujeres jóvenes que estaban en un estado inconsciente debido a un tóxico".



El primer juicio contra el actor, de 79 años y apodado el "papá de América", es el relativo al caso de Andrea Constand, quien lo acusa de haber abusado de ella en 2004.



El comediante tendrá que afrontar tres cargos de agresión sexual agravada, un delito que tipifica las violaciones o agresiones sexuales y que está castigado con hasta 10 años de prisión, según varios letrados del estado de Pensilvania, donde se juzgan los hechos.



La Fiscalía espera llamar como testigos a otras presuntas víctimas del actor, algunas de ellas con denuncias elevadas a instancias judiciales y otras muchas que solo han contado sus casos en los medios de comunicación.



Aunque Pensilvania normalmente no permite a los acusadores testificar en un caso no relacionado, hay excepciones cuando ayudan a establecer un "esquema común" por parte del acusado.



Los abogados de Cosby quieren evitar que esas 13 mujeres participen en el juicio, al temer que sus testimonios puedan influir en el jurado.



Las denuncias de abusos que pesan sobre Cosby se remontan a la década de 1960 y son demasiado antiguas para ser objeto de persecución penal, por lo que los fiscales creen que el caso de Constand puede ser crucial para probar las agresiones sexuales que supuestamente sufrieron decenas de mujeres durante años.



Cuando en 2005 Constand demandó a Cosby, el actor alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Pensilvania para indemnizar a la mujer por la vía civil y evitar cualquier proceso criminal contra él.



No obstante, la divulgación del testimonio de la víctima en ese proceso judicial antiguo provocó la reapertura del caso, la decisión de diciembre de 2015 de la Fiscalía de presentar cargos contra Cosby y el inicio el pasado mayo de 2016 de un juicio contra el actor.



Cosby fue el primer actor afroamericano en tener su propio programa de televisión en los años 60, se convirtió en un referente de la comedia televisiva en EE.UU. durante décadas y ahora podría protagonizar uno de los juicios más sonados de todos los tiempos contra una celebridad de Hollywood.